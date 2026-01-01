LibreBooking je projekt vođen zajednicom, nastao iz Booked Schedulera, koji bilo koji web preglednik pretvara u samoposlužni pult za rezervacije soba, vozila, laboratorijske opreme, sportskih objekata ili bilo kojeg drugog zajedničkog resursa. Prikazi dostupnosti u stilu kalendara, ponavljajuće rezervacije, tijekovi rada za odobravanje i kvote omogućuju organizacijama da zamijene proračunske tablice i zajedničke sandučiće e-pošte strukturiranim sustavom rezervacija.

Samostalno hostiranje LibreBookinga na vašem vlastitom VPS-u čuva podatke o rezervacijama, kontakt podatke članova i povijest korištenja u potpunosti pod vašom kontrolom, bez naknada po korisniku i bez ovisnosti o SaaS kalendarima trećih strana. Priložena MariaDB baza podataka pohranjuje svaku definiciju rezervacije, grupe i dodatne opreme nakon ponovnog pokretanja.