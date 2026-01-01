Postavite LibreBooking instalacijom jednim klikom.
Sustav otvorenog koda za raspoređivanje i rezervaciju resursa za sobe, opremu i zajedničku organizacijsku imovinu.
Odaberite VPS plan za LibreBooking
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz LibreBooking
LibreBooking je projekt vođen zajednicom, nastao iz Booked Schedulera, koji bilo koji web preglednik pretvara u samoposlužni pult za rezervacije soba, vozila, laboratorijske opreme, sportskih objekata ili bilo kojeg drugog zajedničkog resursa. Prikazi dostupnosti u stilu kalendara, ponavljajuće rezervacije, tijekovi rada za odobravanje i kvote omogućuju organizacijama da zamijene proračunske tablice i zajedničke sandučiće e-pošte strukturiranim sustavom rezervacija.
Samostalno hostiranje LibreBookinga na vašem vlastitom VPS-u čuva podatke o rezervacijama, kontakt podatke članova i povijest korištenja u potpunosti pod vašom kontrolom, bez naknada po korisniku i bez ovisnosti o SaaS kalendarima trećih strana. Priložena MariaDB baza podataka pohranjuje svaku definiciju rezervacije, grupe i dodatne opreme nakon ponovnog pokretanja.
LibreBooking ključne značajke
Rezervacije resursa
Rezervirajte sobe, opremu i zajedničku imovinu putem prikaza u stilu kalendara s rasporedima po danu, tjednu i mjesecu.
Ponavljajuće rezervacije
Zakažite dnevne, tjedne ili mjesečne ponavljajuće rezervacije s detekcijom sukoba i kontrolama krajnjeg datuma.
Tijekovi odobravanja
Zahtijevajte da rezervacije budu odobrene od strane administratora resursa prije nego što stupe na snagu, uz obavijesti e-poštom u svakom koraku.
Grupe i dozvole
Dodijelite korisnike grupama, dodijelite pristup po resursu i provedite kvote rezervacija kako biste osigurali pravednu distribuciju resursa visoke potražnje.
Dodaci i proširenja
Dodajte rezervacijama dodatke s ograničenom količinom, kao što su projektori ili mikrofoni, kako bi zalihe ostale sinkronizirane.
REST API i izvješća
Integrirajte se s vanjskim sustavima putem REST API-ja i povlačite izvješća o iskorištenosti za informiranje o planiranju kapaciteta.
Zašto pokrenuti LibreBooking na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
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