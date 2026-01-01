Do 69% popusta za LibreBooking

Postavite LibreBooking instalacijom jednim klikom.

Sustav otvorenog koda za raspoređivanje i rezervaciju resursa za sobe, opremu i zajedničku organizacijsku imovinu.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite LibreBooking instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za LibreBooking

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz LibreBooking

LibreBooking je projekt vođen zajednicom, nastao iz Booked Schedulera, koji bilo koji web preglednik pretvara u samoposlužni pult za rezervacije soba, vozila, laboratorijske opreme, sportskih objekata ili bilo kojeg drugog zajedničkog resursa. Prikazi dostupnosti u stilu kalendara, ponavljajuće rezervacije, tijekovi rada za odobravanje i kvote omogućuju organizacijama da zamijene proračunske tablice i zajedničke sandučiće e-pošte strukturiranim sustavom rezervacija.

Samostalno hostiranje LibreBookinga na vašem vlastitom VPS-u čuva podatke o rezervacijama, kontakt podatke članova i povijest korištenja u potpunosti pod vašom kontrolom, bez naknada po korisniku i bez ovisnosti o SaaS kalendarima trećih strana. Priložena MariaDB baza podataka pohranjuje svaku definiciju rezervacije, grupe i dodatne opreme nakon ponovnog pokretanja.

Krenite
Što možete izgraditi uz {name}

LibreBooking ključne značajke

Rezervacije resursa

Rezervirajte sobe, opremu i zajedničku imovinu putem prikaza u stilu kalendara s rasporedima po danu, tjednu i mjesecu.

Ponavljajuće rezervacije

Zakažite dnevne, tjedne ili mjesečne ponavljajuće rezervacije s detekcijom sukoba i kontrolama krajnjeg datuma.

Tijekovi odobravanja

Zahtijevajte da rezervacije budu odobrene od strane administratora resursa prije nego što stupe na snagu, uz obavijesti e-poštom u svakom koraku.

Grupe i dozvole

Dodijelite korisnike grupama, dodijelite pristup po resursu i provedite kvote rezervacija kako biste osigurali pravednu distribuciju resursa visoke potražnje.

Dodaci i proširenja

Dodajte rezervacijama dodatke s ograničenom količinom, kao što su projektori ili mikrofoni, kako bi zalihe ostale sinkronizirane.

REST API i izvješća

Integrirajte se s vanjskim sustavima putem REST API-ja i povlačite izvješća o iskorištenosti za informiranje o planiranju kapaciteta.

Zašto pokrenuti LibreBooking na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
Krenite
Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

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