GlitchTip je platforma otvorenog koda za praćenje pogrešaka i performansi koja služi kao izravna zamjena za Sentry. Svaki službeni Sentry SDK — za JavaScript, Python, PHP, Ruby, Go, Java, .NET, mobilne uređaje i više — radi nepromijenjeno, samo ga usmjerite na svoj GlitchTip DSN. Platforma bilježi neobrađene iznimke, kontekst putanje, izvorne mape i praćenje izdanja s istim tijekom rada i UI obrascima koje programeri već poznaju iz Sentryja.

Samostalno hostiranje GlitchTipa na vašem VPS-u pruža vam sav tijek rada za praćenje pogrešaka koji biste dobili od Sentry SaaS-a — ali uz djelić potrošnje resursa i bez kvote po događaju. Način rada "sve-u-jednom" s jednim spremnikom obrađuje unos, web sučelje i pozadinsku obradu bez zasebnih radnih usluga.