Postavite GlitchTip instalacijom jednim klikom.
Platforma otvorenog koda za praćenje pogrešaka i nadzor performansi potpuno kompatibilna sa Sentry SDK-ovima — lagana samostalno hostirana alternativa.
Odaberite VPS plan za GlitchTip
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz GlitchTip
GlitchTip je platforma otvorenog koda za praćenje pogrešaka i performansi koja služi kao izravna zamjena za Sentry. Svaki službeni Sentry SDK — za JavaScript, Python, PHP, Ruby, Go, Java, .NET, mobilne uređaje i više — radi nepromijenjeno, samo ga usmjerite na svoj GlitchTip DSN. Platforma bilježi neobrađene iznimke, kontekst putanje, izvorne mape i praćenje izdanja s istim tijekom rada i UI obrascima koje programeri već poznaju iz Sentryja.
Samostalno hostiranje GlitchTipa na vašem VPS-u pruža vam sav tijek rada za praćenje pogrešaka koji biste dobili od Sentry SaaS-a — ali uz djelić potrošnje resursa i bez kvote po događaju. Način rada "sve-u-jednom" s jednim spremnikom obrađuje unos, web sučelje i pozadinsku obradu bez zasebnih radnih usluga.
GlitchTip ključne značajke
Sentry-kompatibilan API
Izravna zamjena za Sentry — svaki službeni Sentry SDK radi nepromijenjen usmjeravanjem na vaš GlitchTip DSN, nije potrebno prepisivanje koda.
Hvatanje i grupiranje grešaka
Pametno grupiranje sličnih iznimaka po otisku stoga poziva uklanja dupliciranu buku, izdvajajući svaki jedinstveni problem samo jednom s potpunom poviješću događaja.
Izvorne mape i izdanja
Učitajte JavaScript izvorne mape za produkcijske verzije i označite izdanja tako da se tragovi stoga razriješe u izvorne retke koda i praćenje regresije radi odmah po instalaciji.
Izvedba i dostupnost
Dodatno praćenje performansi transakcija i provjere dostupnosti nadopunjuju praćenje pogrešaka s profilima vremena odziva i vanjskim provjerama ispravnosti.
Obavijesti o problemima
Slack, Discord, Microsoft Teams, generički webhook i e-mail obavijesti aktiviraju se pri prvoj pojavi, regresiji i prekoračenju praga za svaki projekt.
Tim i određivanje opsega projekta
Organizirajte pogreške po projektu i timu s dozvolama uloga po korisniku tako da frontend, backend i mobilne grupe vide samo vlastite tokove iznimaka.
Zašto pokrenuti GlitchTip na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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