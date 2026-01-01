Audiobookshelf je sveobuhvatan samostalno hostiran medijski poslužitelj izgrađen posebno za audioknjige, podcaste i e-knjige. Pruža Progressive Web App dostupnu iz bilo kojeg preglednika, plus izvorne iOS i Android aplikacije s podrškom za offline slušanje. Platforma struji sve audio formate u hodu, automatski dohvaća metapodatke i naslovnice te održava individualni napredak reprodukcije sinkroniziranim na svim uređajima za svakog korisnika.

Samostalno hostiranje vam daje potpunu kontrolu nad vašom medijskom bibliotekom — bez pretplate, bez ograničenja veličine datoteka i bez ovisnosti o dobavljaču. Alati za automatsko preuzimanje podcasta, generiranje RSS feeda, upravljanje poglavljima i spajanje audio datoteka čine Audiobookshelf potpunom zamjenom za komercijalne platforme za audioknjige, dok vaše navike slušanja i kupljeni sadržaj ostaju potpuno privatni.