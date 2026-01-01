Do 69% popusta za Audiobookshelf

Postavite Audiobookshelf jednim klikom.

Samostalno hostiran poslužitelj za audioknjige i podcaste s podrškom za više korisnika, mobilnim aplikacijama za izvanmrežni rad i automatskim dohvaćanjem metapodataka.

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Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49  € /mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Audiobookshelf jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Audiobookshelf

69 % popusta
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 131,76 € (redovna cijena je 431,76 €). Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 191,76 € (redovna cijena je 527,76 €). Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 263,76 € (redovna cijena je 863,76 €). Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 527,76 € (redovna cijena je 1.559,76 €). Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 131,76 € (redovna cijena je 431,76 €). Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 191,76 € (redovna cijena je 527,76 €). Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 263,76 € (redovna cijena je 863,76 €). Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 527,76 € (redovna cijena je 1.559,76 €). Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Audiobookshelf

Audiobookshelf je sveobuhvatan samostalno hostiran medijski poslužitelj izgrađen posebno za audioknjige, podcaste i e-knjige. Pruža Progressive Web App dostupnu iz bilo kojeg preglednika, plus izvorne iOS i Android aplikacije s podrškom za offline slušanje. Platforma struji sve audio formate u hodu, automatski dohvaća metapodatke i naslovnice te održava individualni napredak reprodukcije sinkroniziranim na svim uređajima za svakog korisnika.

Samostalno hostiranje vam daje potpunu kontrolu nad vašom medijskom bibliotekom — bez pretplate, bez ograničenja veličine datoteka i bez ovisnosti o dobavljaču. Alati za automatsko preuzimanje podcasta, generiranje RSS feeda, upravljanje poglavljima i spajanje audio datoteka čine Audiobookshelf potpunom zamjenom za komercijalne platforme za audioknjige, dok vaše navike slušanja i kupljeni sadržaj ostaju potpuno privatni.

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Što možete izgraditi uz {name}

Audiobookshelf ključne značajke

Višekorisnička sinkronizacija napretka

Svaki korisnik održava neovisan napredak reprodukcije koji se sinkronizira na preglednicima i mobilnim uređajima, što ga čini idealnim za dijeljenje unutar obitelji ili kućanstva.

Izvanmrežne mobilne aplikacije

Nativne iOS i Android aplikacije omogućuju korisnicima preuzimanje sadržaja za slušanje bez internetske veze, savršeno za putovanja na posao i putovanja.

Automatsko dohvaćanje metapodataka

Naslovnice i metapodaci automatski se preuzimaju s Audiblea, Google Books, iTunesa i drugih izvora, održavajući vašu biblioteku urednom bez ručnog napora.

Upravljanje podcastom

Pretplatite se na podcaste, automatski preuzimajte nove epizode i generirajte privatne RSS feedove kako biste mogli slušati u bilo kojem podcast playeru koji već koristite.

Alati za poglavlja

Uredite i potražite podatke o poglavljima putem Audnexus API-ja, zatim ugradite ažurirane metapodatke izravno u audio datoteke za preciznu navigaciju poglavljima.

Zašto pokrenuti Audiobookshelf na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

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