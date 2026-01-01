Postavite Audiobookshelf jednim klikom.
Samostalno hostiran poslužitelj za audioknjige i podcaste s podrškom za više korisnika, mobilnim aplikacijama za izvanmrežni rad i automatskim dohvaćanjem metapodataka.
Odaberite VPS plan za Audiobookshelf
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Audiobookshelf
Audiobookshelf je sveobuhvatan samostalno hostiran medijski poslužitelj izgrađen posebno za audioknjige, podcaste i e-knjige. Pruža Progressive Web App dostupnu iz bilo kojeg preglednika, plus izvorne iOS i Android aplikacije s podrškom za offline slušanje. Platforma struji sve audio formate u hodu, automatski dohvaća metapodatke i naslovnice te održava individualni napredak reprodukcije sinkroniziranim na svim uređajima za svakog korisnika.
Samostalno hostiranje vam daje potpunu kontrolu nad vašom medijskom bibliotekom — bez pretplate, bez ograničenja veličine datoteka i bez ovisnosti o dobavljaču. Alati za automatsko preuzimanje podcasta, generiranje RSS feeda, upravljanje poglavljima i spajanje audio datoteka čine Audiobookshelf potpunom zamjenom za komercijalne platforme za audioknjige, dok vaše navike slušanja i kupljeni sadržaj ostaju potpuno privatni.
Audiobookshelf ključne značajke
Višekorisnička sinkronizacija napretka
Svaki korisnik održava neovisan napredak reprodukcije koji se sinkronizira na preglednicima i mobilnim uređajima, što ga čini idealnim za dijeljenje unutar obitelji ili kućanstva.
Izvanmrežne mobilne aplikacije
Nativne iOS i Android aplikacije omogućuju korisnicima preuzimanje sadržaja za slušanje bez internetske veze, savršeno za putovanja na posao i putovanja.
Automatsko dohvaćanje metapodataka
Naslovnice i metapodaci automatski se preuzimaju s Audiblea, Google Books, iTunesa i drugih izvora, održavajući vašu biblioteku urednom bez ručnog napora.
Upravljanje podcastom
Pretplatite se na podcaste, automatski preuzimajte nove epizode i generirajte privatne RSS feedove kako biste mogli slušati u bilo kojem podcast playeru koji već koristite.
Alati za poglavlja
Uredite i potražite podatke o poglavljima putem Audnexus API-ja, zatim ugradite ažurirane metapodatke izravno u audio datoteke za preciznu navigaciju poglavljima.
Zašto pokrenuti Audiobookshelf na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
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