CloudBeaver je web-bazirana aplikacija za upravljanje bazama podataka koju je razvio tim koji stoji iza popularnog DBeaver desktop klijenta. Ona donosi profesionalnu administraciju baza podataka u bilo koji preglednik, omogućujući timovima da postavljaju upite, vizualiziraju i upravljaju višestrukim sustavima baza podataka s jednog sučelja bez instaliranja desktop softvera na svaki stroj.

Samostalno hostiranje CloudBeavera na vašem VPS-u čuva vjerodajnice baze podataka i rezultate upita unutar vaše vlastite mreže. Izbjegavate izlaganje pojedinačnih baza podataka javnom internetu dok svom timu dajete centralizirani pristup bazama podataka kontroliran ulogama koje trebaju — s bilo kojeg uređaja, s bilo koje lokacije.