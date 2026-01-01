Postavite CloudBeaver jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Web-bazirani alat za upravljanje bazama podataka koji je izradio tim DBeavera, podržavajući PostgreSQL, MySQL, MongoDB i desetke drugih.
Odaberite VPS plan za CloudBeaver
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz CloudBeaver
CloudBeaver je web-bazirana aplikacija za upravljanje bazama podataka koju je razvio tim koji stoji iza popularnog DBeaver desktop klijenta. Ona donosi profesionalnu administraciju baza podataka u bilo koji preglednik, omogućujući timovima da postavljaju upite, vizualiziraju i upravljaju višestrukim sustavima baza podataka s jednog sučelja bez instaliranja desktop softvera na svaki stroj.
Samostalno hostiranje CloudBeavera na vašem VPS-u čuva vjerodajnice baze podataka i rezultate upita unutar vaše vlastite mreže. Izbjegavate izlaganje pojedinačnih baza podataka javnom internetu dok svom timu dajete centralizirani pristup bazama podataka kontroliran ulogama koje trebaju — s bilo kojeg uređaja, s bilo koje lokacije.
CloudBeaver ključne značajke
Višebazna podrška
Povežite se s PostgreSQL-om, MySQL-om, SQLite-om, MongoDB-om, Oracle-om, SQL Server-om i mnogim drugima iz jednog objedinjenog sučelja.
Vizualni graditelj upita
Izgradite složene upite sa sučeljem povuci i ispusti, smanjujući pogreške i smanjujući prag ulaska za manje iskusne korisnike.
Upravljanje pristupom temeljeno na ulogama
Upravljajte korisničkim dozvolama na razini veze tako da članovi tima vide samo baze podataka kojima im je dopušten pristup.
Napredni SQL uređivač
Potpuno opremljen uređivač sa isticanjem sintakse, automatskim dovršavanjem i poviješću upita za produktivan svakodnevni rad s bazama podataka.
Vizualizacija podataka
Prikažite rezultate upita kao grafikone i dijagrame izravno u pregledniku bez izvoza u zaseban BI alat.
Zašto pokrenuti CloudBeaver na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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