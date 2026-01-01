Norish je moderna aplikacija za upravljanje receptima, prvenstveno namijenjena kućanstvima, stvorena za obitelji i situacije zajedničkog života. Uvozi recepte izravno s URL-ova, YouTube Shortsa, Instagram Reelsa, TikTok videozapisa i snimki zaslona — eliminirajući ručni rad transkripcije koji zahtijevaju drugi upravitelji receptima. Nutritivna analiza i detekcija alergija pokretane umjetnom inteligencijom (AI) automatski se pokreću na svakom uvezenom receptu, a promjene se sinkroniziraju u stvarnom vremenu na svim kućanskim uređajima putem Redisa.

Za razliku od cloud usluga za recepte koje monetiziraju vaše podatke i ograničavaju izvoz, Norish je u potpunosti samostalno hostiran pod AGPL-3.0 licencom, čuvajući svaki recept, popis za kupovinu i plan obroka na infrastrukturi koju vi kontrolirate bez naknada po kućanstvu ili pretplatničkih razina.