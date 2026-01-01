Postavite Norish instalacijom jednim klikom.
Upravitelj receptima otvorenog koda za kućanstva s uvozom s društvenih mreža, AI analizom prehrane i sinkronizacijom u stvarnom vremenu.
Odaberite VPS plan za Norish
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Norish
Norish je moderna aplikacija za upravljanje receptima, prvenstveno namijenjena kućanstvima, stvorena za obitelji i situacije zajedničkog života. Uvozi recepte izravno s URL-ova, YouTube Shortsa, Instagram Reelsa, TikTok videozapisa i snimki zaslona — eliminirajući ručni rad transkripcije koji zahtijevaju drugi upravitelji receptima. Nutritivna analiza i detekcija alergija pokretane umjetnom inteligencijom (AI) automatski se pokreću na svakom uvezenom receptu, a promjene se sinkroniziraju u stvarnom vremenu na svim kućanskim uređajima putem Redisa.
Za razliku od cloud usluga za recepte koje monetiziraju vaše podatke i ograničavaju izvoz, Norish je u potpunosti samostalno hostiran pod AGPL-3.0 licencom, čuvajući svaki recept, popis za kupovinu i plan obroka na infrastrukturi koju vi kontrolirate bez naknada po kućanstvu ili pretplatničkih razina.
Norish ključne značajke
Uvoz recepata društvenih mreža
Uvezite recepte s bilo kojeg URL-a, YouTube Shorts, Instagram Reels ili TikTok videozapisa koristeći preglednik bez sučelja — nije potrebna ručna transkripcija.
AI nutritivna analiza
Automatski generirajte nutritivne informacije i otkrijte alergene u uvezenim receptima tako da članovi kućanstva s prehrambenim potrebama uvijek imaju točne podatke.
Sinkronizacija kućanstva u stvarnom vremenu
Promjene recepata, ažuriranja popisa za kupovinu i izmjene planova obroka trenutačno se šire na svaki uređaj u kućanstvu bez ručnog osvježavanja.
Zajednički popisi za kupovinu
Izradite popise namirnica za kućanstvo izravno iz odabranih recepata i planova obroka, s artiklima organiziranim za učinkovitu kupovinu.
CalDAV planer obroka
Sinkronizirajte svoj kalendar planova obroka s bilo kojom aplikacijom kompatibilnom s CalDAV-om tako da se planirani obroci pojavljuju uz sastanke i podsjetnike.
Zašto pokrenuti Norish na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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