Ant Media Server Community Edition je open-source streaming mehanizam izgrađen za live video s ultra-niskom latencijom. Prihvaća unos putem RTMP-a, SRT-a i WebRTC-a te isporučuje streamove gledateljima putem WebRTC-a (~0.5 s latencije), HLS-a, CMAF LL-HLS-a, DASH-a i RTSP-a — sve s jednog servera. Ugrađena administratorska nadzorna ploča omogućuje vam upravljanje streamovima, konfiguriranje aplikacija i praćenje veza bez vanjskih alata.

Samostalno hostiranje na vlastitom VPS-u znači bez naknada po streamu, bez ograničenja platformi trećih strana i potpuno vlasništvo nad podacima vaše publike. Bilo da gradite telehealth platformu, e-learning učionicu, aukciju uživo ili sportski prijenos, Ant Media Server vam pruža temelj spreman za produkciju koji u potpunosti kontrolirate.