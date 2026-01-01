Postavite Ant Media Server CE jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Medijski poslužitelj otvorenog koda koji omogućuje WebRTC, RTMP, SRT i HLS streaming u manje od sekunde, s integriranom administratorskom nadzornom pločom.
Odaberite VPS plan za Ant Media Server CE
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Ant Media Server CE
Ant Media Server Community Edition je open-source streaming mehanizam izgrađen za live video s ultra-niskom latencijom. Prihvaća unos putem RTMP-a, SRT-a i WebRTC-a te isporučuje streamove gledateljima putem WebRTC-a (~0.5 s latencije), HLS-a, CMAF LL-HLS-a, DASH-a i RTSP-a — sve s jednog servera. Ugrađena administratorska nadzorna ploča omogućuje vam upravljanje streamovima, konfiguriranje aplikacija i praćenje veza bez vanjskih alata.
Samostalno hostiranje na vlastitom VPS-u znači bez naknada po streamu, bez ograničenja platformi trećih strana i potpuno vlasništvo nad podacima vaše publike. Bilo da gradite telehealth platformu, e-learning učionicu, aukciju uživo ili sportski prijenos, Ant Media Server vam pruža temelj spreman za produkciju koji u potpunosti kontrolirate.
Ant Media Server CE ključne značajke
WebRTC iznimno niske latencije
Unos i reprodukcija streamova s ukupnim kašnjenjem manjim od 0,5 sekundi putem WebRTC-a, omogućujući interaktivna video iskustva u stvarnom vremenu.
Višeprotokolni unos
Primajte prijenose uživo s OBS-a, FFmpeg-a, IP kamera i bilo kojeg RTMP, SRT ili WebRTC kompatibilnog izvora bez dodatne konfiguracije.
HLS i CMAF isporuka
Poslužujte streamove putem standardnih HLS i CMAF LL-HLS tako da gledatelji na bilo kojem uređaju ili CDN-u mogu gledati bez dodataka.
Ugrađena admin nadzorna ploča
Upravljajte aplikacijama za streaming, pregledajte aktivne sesije i konfigurirajte postavke poslužitelja putem integrirane web konzole na portu 5080.
Snimanje i VOD
Automatski snimajte prijenose uživo u MP4 ili HLS i poslužite ih kao sadržaj na zahtjev s istog poslužitelja.
Zašto pokrenuti Ant Media Server CE na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
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