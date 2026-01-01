Postavite ArangoDB instalacijom jednim klikom.
Izvorna višeslojna baza podataka koja podržava grafove, dokumente i podatke ključ-vrijednost putem jednog jedinstvenog upitnog jezika.
Odaberite VPS plan za ArangoDB
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz ArangoDB
ArangoDB je open-source, izvorna višemodelna baza podataka koja obrađuje grafove, dokumente i podatke ključ-vrijednost unutar jednog mehanizma. Za razliku od specijaliziranih baza podataka koje vas vežu za jedan model podataka, ArangoDB vam omogućuje miješanje modela u jednom upitu koristeći AQL (ArangoDB Query Language), eliminirajući troškove održavanja zasebnih sustava za različite vrste podataka.
Samostalno hostiranje ArangoDB-a daje vam potpunu kontrolu nad vašim podacima, shemom i optimizacijom performansi bez naknada za licenciranje ili ograničenja korištenja. Njegovo ugrađeno web sučelje pruža vizualno istraživanje grafova, izvršavanje upita, upravljanje kolekcijama i nadzor poslužitelja bez ikakvih dodatnih alata.
ArangoDB ključne značajke
Multi-model upiti
Upitajte grafove, dokumente i podatke ključ-vrijednost zajedno u jednoj AQL izjavi bez spajanja preko zasebnih baza podataka.
Obilazak grafa
Istražite odnose preko milijuna povezanih čvorova s izvornim grafovskim algoritmima, uključujući najkraći put, k-najkraće putove i podudaranje uzoraka.
Ugrađeni Web UI
Upravljajte kolekcijama, pokrećite upite, vizualizirajte grafikone i pratite performanse poslužitelja s nadzorne ploče dostupne putem preglednika na portu 8529.
Fleksibilna shema
Pohranite JSON dokumente bez sheme ili nametnite strukturu po kolekciji, prilagođavajući se promjenjivim zahtjevima za podacima bez migracija.
AQL snaga
Jezik upita ArangoDB-a kombinira prolaske grafova, filtriranje dokumenata i agregacije u izražajnoj, čitljivoj sintaksi sličnoj SQL-u.
Zašto pokrenuti ArangoDB na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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