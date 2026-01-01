ArangoDB je open-source, izvorna višemodelna baza podataka koja obrađuje grafove, dokumente i podatke ključ-vrijednost unutar jednog mehanizma. Za razliku od specijaliziranih baza podataka koje vas vežu za jedan model podataka, ArangoDB vam omogućuje miješanje modela u jednom upitu koristeći AQL (ArangoDB Query Language), eliminirajući troškove održavanja zasebnih sustava za različite vrste podataka.

Samostalno hostiranje ArangoDB-a daje vam potpunu kontrolu nad vašim podacima, shemom i optimizacijom performansi bez naknada za licenciranje ili ograničenja korištenja. Njegovo ugrađeno web sučelje pruža vizualno istraživanje grafova, izvršavanje upita, upravljanje kolekcijama i nadzor poslužitelja bez ikakvih dodatnih alata.