Do 69% popusta za Jitsi Meet

Instalirajte Jitsi Meet jednim klikom.

Samostalno hostirana platforma za videokonferencije s dijeljenjem zaslona, enkripcijom od kraja do kraja i bez naknada po sudioniku — alternativa Zoomu.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Instalirajte Jitsi Meet jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Jitsi Meet

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Jitsi Meet

Jitsi Meet je besplatna platforma za videokonferencije otvorenog koda koja u potpunosti radi u pregledniku koristeći WebRTC, bez potrebe za dodacima, aplikacijama ili računima za sudionike. Izgrađen od strane tima koji stoji iza popularne javne usluge meet.jit.si i koristi ga 8x8 u svojoj komercijalnoj cloud platformi, Jitsi Meet podržava HD video, dijeljenje zaslona, end-to-end enkripciju, snimanje, live streaming na YouTube, podignute ruke, ankete, breakout sobe i titlove uživo odmah po instalaciji.

Samostalno hostiranje Jitsi Meeta na vlastitom VPS-u organizacijama i zajednicama daje neograničene minute sastanaka za neograničen broj sudionika, pri čemu se svaki audio i video stream usmjerava putem vaše vlastite infrastrukture umjesto da prolazi kroz SaaS treće strane koji bi mogao promijeniti cijene, ograničiti propusnost ili analizirati metapodatke sastanka.

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Što možete izgraditi uz {name}

Jitsi Meet ključne značajke

Videopozivi samo u pregledniku

Sudionici se pridružuju iz bilo kojeg modernog preglednika bez instaliranja softvera, dodataka ili stvaranja računa — podijelite URL i konferencije počinju odmah.

Dijeljenje zaslona i snimanje

Dijelite aplikacije, kartice preglednika ili cijele zaslone tijekom poziva, uz opcionalno snimanje sastanka i prijenos uživo na YouTube ili druge RTMP krajnje točke.

End-to-end enkripcija

Opcionalni E2EE za pozive jedan na jedan i sastanke malih grupa drži audio i video streamove šifriranima od pošiljatelja do primatelja čak i sa samog poslužitelja.

Sobe za grupni rad i ankete

Podijelite veće sastanke u manje grupe za raspravu, pokrenite ankete uživo, podignite ruke i koristite reakcije za interaktivnu dinamiku konferencije.

Titlovi uživo i uključivanje pozivom

Opcijska integracija s Jigasijem za SIP pozive i titlovanje uživo čini sastanke dostupnima telefonskim pozivateljima i sudionicima kojima su potrebni transkripti.

Bez naplate po korisniku

Ugošćujte neograničen broj sastanaka s neograničenim brojem sudionika na vlastitom VPS-u — bez naknada po sudioniku, bez vremenskih ograničenja sastanaka, bez obavijesti o nadogradnji.

Zašto pokrenuti Jitsi Meet na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
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