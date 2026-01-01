Instalirajte Jitsi Meet jednim klikom.
Samostalno hostirana platforma za videokonferencije s dijeljenjem zaslona, enkripcijom od kraja do kraja i bez naknada po sudioniku — alternativa Zoomu.
Odaberite VPS plan za Jitsi Meet
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Jitsi Meet
Jitsi Meet je besplatna platforma za videokonferencije otvorenog koda koja u potpunosti radi u pregledniku koristeći WebRTC, bez potrebe za dodacima, aplikacijama ili računima za sudionike. Izgrađen od strane tima koji stoji iza popularne javne usluge meet.jit.si i koristi ga 8x8 u svojoj komercijalnoj cloud platformi, Jitsi Meet podržava HD video, dijeljenje zaslona, end-to-end enkripciju, snimanje, live streaming na YouTube, podignute ruke, ankete, breakout sobe i titlove uživo odmah po instalaciji.
Samostalno hostiranje Jitsi Meeta na vlastitom VPS-u organizacijama i zajednicama daje neograničene minute sastanaka za neograničen broj sudionika, pri čemu se svaki audio i video stream usmjerava putem vaše vlastite infrastrukture umjesto da prolazi kroz SaaS treće strane koji bi mogao promijeniti cijene, ograničiti propusnost ili analizirati metapodatke sastanka.
Jitsi Meet ključne značajke
Videopozivi samo u pregledniku
Sudionici se pridružuju iz bilo kojeg modernog preglednika bez instaliranja softvera, dodataka ili stvaranja računa — podijelite URL i konferencije počinju odmah.
Dijeljenje zaslona i snimanje
Dijelite aplikacije, kartice preglednika ili cijele zaslone tijekom poziva, uz opcionalno snimanje sastanka i prijenos uživo na YouTube ili druge RTMP krajnje točke.
End-to-end enkripcija
Opcionalni E2EE za pozive jedan na jedan i sastanke malih grupa drži audio i video streamove šifriranima od pošiljatelja do primatelja čak i sa samog poslužitelja.
Sobe za grupni rad i ankete
Podijelite veće sastanke u manje grupe za raspravu, pokrenite ankete uživo, podignite ruke i koristite reakcije za interaktivnu dinamiku konferencije.
Titlovi uživo i uključivanje pozivom
Opcijska integracija s Jigasijem za SIP pozive i titlovanje uživo čini sastanke dostupnima telefonskim pozivateljima i sudionicima kojima su potrebni transkripti.
Bez naplate po korisniku
Ugošćujte neograničen broj sastanaka s neograničenim brojem sudionika na vlastitom VPS-u — bez naknada po sudioniku, bez vremenskih ograničenja sastanaka, bez obavijesti o nadogradnji.
Zašto pokrenuti Jitsi Meet na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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