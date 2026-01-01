Jitsi Meet je besplatna platforma za videokonferencije otvorenog koda koja u potpunosti radi u pregledniku koristeći WebRTC, bez potrebe za dodacima, aplikacijama ili računima za sudionike. Izgrađen od strane tima koji stoji iza popularne javne usluge meet.jit.si i koristi ga 8x8 u svojoj komercijalnoj cloud platformi, Jitsi Meet podržava HD video, dijeljenje zaslona, end-to-end enkripciju, snimanje, live streaming na YouTube, podignute ruke, ankete, breakout sobe i titlove uživo odmah po instalaciji.

Samostalno hostiranje Jitsi Meeta na vlastitom VPS-u organizacijama i zajednicama daje neograničene minute sastanaka za neograničen broj sudionika, pri čemu se svaki audio i video stream usmjerava putem vaše vlastite infrastrukture umjesto da prolazi kroz SaaS treće strane koji bi mogao promijeniti cijene, ograničiti propusnost ili analizirati metapodatke sastanka.