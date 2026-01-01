Dialoqbase je platforma otvorenog koda za izradu prilagođenih chatbota temeljenih na vašoj vlastitoj bazi znanja. Dokumenti, web stranice, PDF-ovi, GitHub repozitoriji, audio i video transkripti mogu se unijeti i indeksirati koristeći PostgreSQL s pgvectorom, a zatim pretraživati putem bilo kojeg podržanog jezičnog modela — OpenAI, Anthropic, Google, Fireworks, Ollama ili samostalno hostirane Local AI instance. Promjena pružatelja ne zahtijeva ponovno indeksiranje vaših izvora.

Samostalno hostiranje Dialoqbasea na vlastitom VPS-u čuva vlasničke dokumente, povijest razgovora i API ključeve pružatelja pod vašom kontrolom, bez naknada po poruci ili ovisnosti o SaaS-u treće strane. Ugrađene integracije kanala omogućuju vam objavljivanje istog bota na Telegram, Discord, WhatsApp ili ugradivi web widget.