Postavite Dialoqbase jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Samohostirani graditelj chatbota s privatnom bazom znanja i proširivim pružateljima jezičnih i ugradbenih modela.
Odaberite VPS plan za Dialoqbase
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Dialoqbase
Dialoqbase je platforma otvorenog koda za izradu prilagođenih chatbota temeljenih na vašoj vlastitoj bazi znanja. Dokumenti, web stranice, PDF-ovi, GitHub repozitoriji, audio i video transkripti mogu se unijeti i indeksirati koristeći PostgreSQL s pgvectorom, a zatim pretraživati putem bilo kojeg podržanog jezičnog modela — OpenAI, Anthropic, Google, Fireworks, Ollama ili samostalno hostirane Local AI instance. Promjena pružatelja ne zahtijeva ponovno indeksiranje vaših izvora.
Samostalno hostiranje Dialoqbasea na vlastitom VPS-u čuva vlasničke dokumente, povijest razgovora i API ključeve pružatelja pod vašom kontrolom, bez naknada po poruci ili ovisnosti o SaaS-u treće strane. Ugrađene integracije kanala omogućuju vam objavljivanje istog bota na Telegram, Discord, WhatsApp ili ugradivi web widget.
Dialoqbase ključne značajke
Privatna baza znanja
Uvezite PDF-ove, web stranice, karte web-mjesta, Word dokumente, GitHub repozitorije, običan tekst te audio ili video transkripte kako biste svakog bota temeljili na vlastitim podacima.
LLM-ovi s više pružatelja
Prebacujte se između OpenAI-ja, Anthropic-a, Google-a, Fireworks-a, Ollama-e i Lokalnog AI-ja bez ponovnog indeksiranja vaših izvora ili prepisivanja upita.
Postgres vector search
Vektorski embeddingzi nalaze se u PostgreSQL-u s pgvectorom, tako da jedna baza podataka pokreće metapodatke, povijest razgovora i pretraživanje sličnosti.
Integracije kanala
Objavite istog bota na Telegram, Discord, WhatsApp ili ugradivi web widget iz jedne konfiguracije.
Ugradivi web widget
Ubacite kratku oznaku skripte na bilo koju stranicu kako biste prikazali svog bota kao plutajući widget za chat bez pisanja front-end koda.
REST API pristup
REST API vam omogućuje pokretanje razgovora, ponovno treniranje na novim izvorima i usmjeravanje odgovora u prilagođene aplikacije i automatizacije.
Zašto pokrenuti Dialoqbase na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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