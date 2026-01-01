Postavite Tunarr jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Izradite prilagođene TV kanale uživo iz svojih Plex, Jellyfin i Emby biblioteka uz HDHomeRun emulaciju.
Odaberite VPS plan za Tunarr
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Tunarr
Tunarr pretvara filmove, serije i isječke koji se već nalaze u vašim Plex, Jellyfin ili Emby bibliotekama u zakazane TV kanale uživo koji se ponašaju kao tradicionalni kabelski program. Putem sučelja temeljenog na pregledniku programirate vremenske termine, gradite cikličke i blokovske nasumične rasporede, umećete srednje reklame i kurirate tematske kanale — a zatim rezultat izlažete kao HDHomeRun-kompatibilan tuner ili M3U playlistu koju može reproducirati bilo koji IPTV klijent.
Kao moderni nasljednik dizqueTV-a, Tunarr je prepisan na bržem poslužitelju s novim web sučeljem, izvornim FFmpeg transkodiranjem i stalnim održavanjem. Samostalno hostiranje Tunarra na VPS-u održava tuner dostupnim s bilo kojeg mjesta, pokreće vaše kanale 24 sata dnevno bez zauzimanja kućnog računala i nikada ne dira izvorne datoteke na vašim medijskim poslužiteljima.
Tunarr ključne značajke
Višeizvorni kanali
Povucite programe iz Plexa, Jellyfina i Embyja u jedan virtualni kanal bez kopiranja ili ponovnog kodiranja temeljnih medijskih datoteka.
HDHomeRun emulacija
Tunarr oponaša HDHomeRun mrežni tuner tako da ga Plex DVR, Jellyfin Live TV, Channels DVR i drugi klijenti automatski prepoznaju.
Napredno zakazivanje
Programirajte kanale s vremenskim terminima, nasumičnim miješanjem, miješanjem blokova i tematskim rasporedima koji se mogu ponavljati danima ili tjednima uzastopno.
Srednji umetak
Umetnite reklame, najave ili međuprogramske sadržaje između programa kako biste dočarali autentičan doživljaj emitiranja na svakom kanalu.
FFmpeg transkodiranje
Ugrađeni FFmpeg cjevovodi pretvaraju i spajaju programe u hodu, s opcionalnim hardverskim ubrzanjem na podržanim grafičkim procesorima.
Izlaz M3U liste za reprodukciju
Izvezite svaki kanal kao M3U popis za reprodukciju za reprodukciju u VLC-u, Kodiju, Tivimateu i bilo kojem drugom IPTV klijentu usklađenom sa standardima.
Zašto pokrenuti Tunarr na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
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