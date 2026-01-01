Tunarr pretvara filmove, serije i isječke koji se već nalaze u vašim Plex, Jellyfin ili Emby bibliotekama u zakazane TV kanale uživo koji se ponašaju kao tradicionalni kabelski program. Putem sučelja temeljenog na pregledniku programirate vremenske termine, gradite cikličke i blokovske nasumične rasporede, umećete srednje reklame i kurirate tematske kanale — a zatim rezultat izlažete kao HDHomeRun-kompatibilan tuner ili M3U playlistu koju može reproducirati bilo koji IPTV klijent.

Kao moderni nasljednik dizqueTV-a, Tunarr je prepisan na bržem poslužitelju s novim web sučeljem, izvornim FFmpeg transkodiranjem i stalnim održavanjem. Samostalno hostiranje Tunarra na VPS-u održava tuner dostupnim s bilo kojeg mjesta, pokreće vaše kanale 24 sata dnevno bez zauzimanja kućnog računala i nikada ne dira izvorne datoteke na vašim medijskim poslužiteljima.