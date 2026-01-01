Convex je reaktivna platforma baze podataka koja preoblikuje pozadinsku arhitekturu za moderne aplikacije. Kombinira dokumentnu bazu podataka s pretplatama na upite u stvarnom vremenu, ACID transakcijama i funkcijama bez poslužitelja koje se izvode izravno uz vaše podatke — sve u jednoj integriranoj platformi. Kada se podaci promijene, svaki pretplaćeni klijent automatski se ažurira bez anketiranja ili ručnog upravljanja WebSocketom.

Samostalno hostiranje Convexa na vašem VPS-u pruža vam namjensku računalnu snagu za dosljedne performanse baze podataka i potpunu suverenost podataka, što je ključno za aplikacije koje obrađuju korisničke podatke podložne propisima o privatnosti. Ova implementacija uključuje Convex pozadinu za pohranu podataka i izvršavanje funkcija, te nadzornu ploču za upravljanje vašom bazom podataka, nadzor upita i implementaciju funkcija bez poslužitelja. Nakon prvog pokretanja, generirajte administratorski ključ pokretanjem: docker compose exec backend ./generate_admin_key.sh