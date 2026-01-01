Postavite Convex instalacijom jednim klikom.
Reaktivna platforma baze podataka otvorenog koda s upitima u stvarnom vremenu, ACID transakcijama i funkcijama bez poslužitelja za moderne aplikacije.
Odaberite VPS plan za Convex
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Convex
Convex je reaktivna platforma baze podataka koja preoblikuje pozadinsku arhitekturu za moderne aplikacije. Kombinira dokumentnu bazu podataka s pretplatama na upite u stvarnom vremenu, ACID transakcijama i funkcijama bez poslužitelja koje se izvode izravno uz vaše podatke — sve u jednoj integriranoj platformi. Kada se podaci promijene, svaki pretplaćeni klijent automatski se ažurira bez anketiranja ili ručnog upravljanja WebSocketom.
Samostalno hostiranje Convexa na vašem VPS-u pruža vam namjensku računalnu snagu za dosljedne performanse baze podataka i potpunu suverenost podataka, što je ključno za aplikacije koje obrađuju korisničke podatke podložne propisima o privatnosti. Ova implementacija uključuje Convex pozadinu za pohranu podataka i izvršavanje funkcija, te nadzornu ploču za upravljanje vašom bazom podataka, nadzor upita i implementaciju funkcija bez poslužitelja. Nakon prvog pokretanja, generirajte administratorski ključ pokretanjem: docker compose exec backend ./generate_admin_key.sh
Convex ključne značajke
Reaktivni real-time upiti
Upiti automatski šalju ažuriranja povezanim klijentima u trenutku kada se podaci promijene, bez prozivanja ili ručnog WebSocket koda.
ACID transakcije
Svako pisanje je u potpunosti transakcijsko, osiguravajući dosljednost podataka tijekom istodobnih ažuriranja u višekorisničkim aplikacijama.
Serverless funkcije
Napišite pozadinsku logiku kao TypeScript funkcije koje se izvode izravno unutar baze podataka, smještene zajedno s vašim podacima.
Ugrađena pohrana datoteka
Pohranjujte i poslužujte datoteke izvorno bez konfiguriranja zasebne usluge pohrane objekata ili CDN integracije.
Debugiranje putovanjem kroz vrijeme
Pregledajte povijesna stanja podataka i ponovno pokrenite prošle upite za dijagnosticiranje grešaka bez njihovog reproduciranja u produkciji.
Zašto pokrenuti Convex na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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