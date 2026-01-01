EspoCRM je potpuno open-source CRM platforma izgrađena za organizacije svih veličina koje trebaju fleksibilan, prilagodljiv sustav za upravljanje odnosima s klijentima. Pokriva cijeli prodajni ciklus — potencijalne klijente, račune, kontakte, prilike i aktivnosti — uz marketinške kampanje, integraciju e-pošte i ugrađeni helpdesk za slučajeve podrške.

Samostalno hostiranje EspoCRM-a na vašem VPS-u stavlja sve vaše podatke o klijentima pod vašu izravnu kontrolu bez naknada za licenciranje po korisniku, bez ovisnosti o dobavljaču i slobodu proširenja platforme s prilagođenim entitetima, poljima i radnim tokovima kako bi odgovarala vašim točnim poslovnim procesima.