Postavite EspoCRM jednim klikom.
Besplatna CRM platforma otvorenog koda za upravljanje potencijalnim klijentima, kontaktima, poslovima, kampanjama i slučajevima podrške u čistom, prilagodljivom sučelju.
Odaberite VPS plan za EspoCRM
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz EspoCRM
EspoCRM je potpuno open-source CRM platforma izgrađena za organizacije svih veličina koje trebaju fleksibilan, prilagodljiv sustav za upravljanje odnosima s klijentima. Pokriva cijeli prodajni ciklus — potencijalne klijente, račune, kontakte, prilike i aktivnosti — uz marketinške kampanje, integraciju e-pošte i ugrađeni helpdesk za slučajeve podrške.
Samostalno hostiranje EspoCRM-a na vašem VPS-u stavlja sve vaše podatke o klijentima pod vašu izravnu kontrolu bez naknada za licenciranje po korisniku, bez ovisnosti o dobavljaču i slobodu proširenja platforme s prilagođenim entitetima, poljima i radnim tokovima kako bi odgovarala vašim točnim poslovnim procesima.
EspoCRM ključne značajke
Potpuni prodajni lijevak
Pratite potencijalne klijente od prvog kontakta do zaključenja, s prilagodljivim fazama prilika, dnevnicima aktivnosti i predviđanjem, ugrađenima u svaki zapis računa.
Marketing kampanje
Izradite i pošaljite e-mail kampanje ciljanim popisima kontakata uz praćenje otvaranja i klikova, bez potrebe za marketinškom platformom treće strane.
Prilagođeni entiteti i polja
Izradite prilagođene podatkovne modele s novim vrstama entiteta, poljima, odnosima i prikazima putem administratorske ploče — nije potrebno kodiranje za većinu prilagodbi.
Ugrađena podrška
Rješavajte slučajeve korisničke podrške sa sustavom za izdavanje tiketa koji se izravno povezuje s kontaktima, računima i prodajnim zapisima za potpuni kontekst.
REST API i integracije
Povežite EspoCRM s vanjskim sustavima putem čistog REST API-ja, s ugrađenim integracijama za poslužitelje e-pošte, VoIP i popularne poslovne alate.
Zašto pokrenuti EspoCRM na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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