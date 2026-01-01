Mailpit je alat otvorenog koda za testiranje i otklanjanje pogrešaka e-pošte, izgrađen za programere. Pokreće ugrađeni SMTP poslužitelj koji presreće svu odlaznu e-poštu iz vaših aplikacija i prikazuje uhvaćene poruke u čistoj, pretraživoj web pristigloj pošti — bez slanja e-pošte stvarnim primateljima. To omogućuje sigurno testiranje tokova obavijesti e-poštom, iteriranje na predlošcima e-pošte i provjeru SMTP konfiguracija u razvojnim i testnim okruženjima.

Mailpit je moderna, aktivno održavana zamjena za MailHog (koji se više ne održava). Isporučuje se kao jedna lagana binarna datoteka s brzim spremištem poruka podržanim SQLite-om, pretraživanjem cijelog teksta, renderiranjem HTML e-pošte, REST API-jem i opcionalnom SMTP i UI autentifikacijom — sve s zanemarivim otiskom memorije.