Postavite Mailpit instalacijom jednim klikom.
Lagan alat za testiranje e-pošte koji bilježi SMTP poruke i prikazuje ih u pristigloj pošti temeljenoj na pregledniku.
Odaberite VPS plan za Mailpit
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Mailpit
Mailpit je alat otvorenog koda za testiranje i otklanjanje pogrešaka e-pošte, izgrađen za programere. Pokreće ugrađeni SMTP poslužitelj koji presreće svu odlaznu e-poštu iz vaših aplikacija i prikazuje uhvaćene poruke u čistoj, pretraživoj web pristigloj pošti — bez slanja e-pošte stvarnim primateljima. To omogućuje sigurno testiranje tokova obavijesti e-poštom, iteriranje na predlošcima e-pošte i provjeru SMTP konfiguracija u razvojnim i testnim okruženjima.
Mailpit je moderna, aktivno održavana zamjena za MailHog (koji se više ne održava). Isporučuje se kao jedna lagana binarna datoteka s brzim spremištem poruka podržanim SQLite-om, pretraživanjem cijelog teksta, renderiranjem HTML e-pošte, REST API-jem i opcionalnom SMTP i UI autentifikacijom — sve s zanemarivim otiskom memorije.
Mailpit ključne značajke
SMTP hvatanje e-pošte
Djeluje kao ugradbeni SMTP poslužitelj koji presreće odlaznu poštu iz bilo koje aplikacije, sprječavajući slučajnu dostavu na stvarne adrese e-pošte tijekom razvoja.
Pristigla pošta u pregledniku
Pregled, pretraživanje i inspekcija svih snimljenih poruka u responzivnom web sučelju s potpunim HTML prikazom, prikazom izvornog koda i izgledom prilagođenim za mobilne uređaje.
REST API pristup
Pretraživanje, brisanje i upravljanje porukama programski putem dokumentiranog REST API-ja, omogućujući integraciju s automatiziranim testnim paketima i CI/CD cjevovodima.
Pretraživanje cijelog teksta
Pretražujte naslove poruka, adrese pošiljatelja i primatelja te tijelo poruke kako biste brzo pronašli određene e-poruke tijekom testiranja.
Označavanje poruka
Automatski označite poruke po vrsti — HTML, privitke, ugrađene slike — za brzo vizualno filtriranje kroz velike količine testnih e-poruka.
Zašto pokrenuti Mailpit na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
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