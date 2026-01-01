Postavite MLflow instalacijom jednim klikom.
Platforma otvorenog koda za praćenje ML eksperimenata, upravljanje modelima i nadzor LLM aplikacija u produkciji.
Odaberite VPS plan za MLflow
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz MLflow
MLflow je najveća open-source platforma za AI inženjering, s preko 60 milijuna preuzimanja mjesečno. Pokriva cjelokupni životni ciklus strojnog učenja: bilježenje parametara i metrika eksperimenata, uspoređivanje pokretanja kroz različite konfiguracije, registriranje modela za implementaciju i upravljanje njihovim napredovanjem kroz okruženja za testiranje i produkciju. Nativno podržan od strane PyTorcha, TensorFlowa, scikit-learna, Hugging Facea, LangChaina i desetaka drugih ML frameworka putem autologginga, zahtijeva minimalne promjene koda za usvajanje.
Verzija 3 proširuje MLflow u eru LLM-a s distribuiranom sljedivošću temeljenom na OpenTelemetryju za agente i LLM pozive, sustavnom evaluacijom s više od 50 ugrađenih sudaca, registrom promptova s potpunim praćenjem podrijetla i AI Gatewayom koji usmjerava promet preko OpenAI-ja, Anthropic-a i drugih pružatelja s ograničenjem stope i kontrolom troškova. Samostalno hostiranje čuva sve tragove, artefakte i metapodatke modela na infrastrukturi koju kontrolirate.
MLflow ključne značajke
Praćenje eksperimenata
Bilježite parametre, metrike, oznake i artefakte za svako pokretanje obuke. Usporedite eksperimente usporedno kako biste identificirali najbolju konfiguraciju modela.
Registar modela
Centralno upravljajte ML modelima u fazama testiranja i produkcije s poviješću verzija, tijekovima rada za odobravanje i kontrolama pristupa na razini tima.
Praćenje LLM-a i agenta
Zabilježite potpune tragove temeljene na OpenTelemetryju svakog poziva LLM-a i koraka agenta. Otklonite pogreške u kašnjenju, troškovima tokena i kvaliteti izlaza u produkciji.
LLM evaluacija
Pokrenite sustavne evaluacije koristeći 50+ ugrađenih metrika i LLM sudaca. Pratite regresije kvalitete prije nego što dođu do produkcijskih korisnika.
Registar promptova
Verzionirajte, testirajte i implementirajte upite uz potpuno praćenje podrijetla. Automatski optimizirajte upite koristeći najsuvremenije algoritme za poboljšanje performansi zadatka.
AI pristupnik
Usmjerite LLM zahtjeve preko OpenAI-ja, Anthropic-a i drugih pružatelja putem jedinstvenog API-ja kompatibilnog s OpenAI-jem, s ograničenjem brzine i kontrolom troškova.
Zašto pokrenuti MLflow na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.
Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀
Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.
Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i zadivljen sam. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.
Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.
Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.
Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.