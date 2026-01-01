MLflow je najveća open-source platforma za AI inženjering, s preko 60 milijuna preuzimanja mjesečno. Pokriva cjelokupni životni ciklus strojnog učenja: bilježenje parametara i metrika eksperimenata, uspoređivanje pokretanja kroz različite konfiguracije, registriranje modela za implementaciju i upravljanje njihovim napredovanjem kroz okruženja za testiranje i produkciju. Nativno podržan od strane PyTorcha, TensorFlowa, scikit-learna, Hugging Facea, LangChaina i desetaka drugih ML frameworka putem autologginga, zahtijeva minimalne promjene koda za usvajanje.

Verzija 3 proširuje MLflow u eru LLM-a s distribuiranom sljedivošću temeljenom na OpenTelemetryju za agente i LLM pozive, sustavnom evaluacijom s više od 50 ugrađenih sudaca, registrom promptova s potpunim praćenjem podrijetla i AI Gatewayom koji usmjerava promet preko OpenAI-ja, Anthropic-a i drugih pružatelja s ograničenjem stope i kontrolom troškova. Samostalno hostiranje čuva sve tragove, artefakte i metapodatke modela na infrastrukturi koju kontrolirate.