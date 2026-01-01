PocketBase sadrži SQLite bazu podataka u stvarnom vremenu, autentifikaciju korisnika (e-pošta/lozinka i OAuth2), pohranu datoteka i administratorsku nadzornu ploču u jednu Go binarnu datoteku. Automatski generira REST i WebSocket API-je za svaku kolekciju koju kreirate, tako da možete od nule do funkcionalnog backenda doći za nekoliko minuta bez pokretanja zasebnih usluga.

Samostalno hostiranje PocketBasea na vlastitom VPS-u drži sve korisničke podatke i zapise aplikacije pod vašom kontrolom, eliminira naknade za BaaS u oblaku po zahtjevu i daje vam trajni, uvijek aktivni poslužitelj s predvidivim troškovima kako se vaša aplikacija skalira.