Postavite PocketBase instalacijom jednim klikom.
Backend otvorenog koda u jednoj izvršnoj datoteci — baza podataka u stvarnom vremenu, autentifikacija, pohrana datoteka i administratorsko korisničko sučelje uključeni su odmah.
Odaberite VPS plan za PocketBase
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz PocketBase
PocketBase sadrži SQLite bazu podataka u stvarnom vremenu, autentifikaciju korisnika (e-pošta/lozinka i OAuth2), pohranu datoteka i administratorsku nadzornu ploču u jednu Go binarnu datoteku. Automatski generira REST i WebSocket API-je za svaku kolekciju koju kreirate, tako da možete od nule do funkcionalnog backenda doći za nekoliko minuta bez pokretanja zasebnih usluga.
Samostalno hostiranje PocketBasea na vlastitom VPS-u drži sve korisničke podatke i zapise aplikacije pod vašom kontrolom, eliminira naknade za BaaS u oblaku po zahtjevu i daje vam trajni, uvijek aktivni poslužitelj s predvidivim troškovima kako se vaša aplikacija skalira.
PocketBase ključne značajke
Baza podataka u stvarnom vremenu
Kolekcije podržane SQLite-om s automatskim REST i WebSocket API-jima omogućuju vam pretplatu na promjene podataka uživo bez pisanja ijednog retka backend koda.
Ugrađena autentifikacija
Registracija e-poštom/lozinkom i OAuth2 pružatelji (Google, GitHub i ostali) dolaze unaprijed konfigurirani, čime se uklanja potreba za zasebnom uslugom identiteta.
Pohrana datoteka
Prenesite i poslužite datoteke izravno putem PocketBasea s automatskom promjenom veličine slika, ili povežite S3-kompatibilni spremnik za skalabilnu vanjsku pohranu.
Admin nadzorna ploča
Ugrađeno web sučelje omogućuje vam upravljanje kolekcijama, pregledavanje zapisa, konfiguriranje pružatelja provjere autentičnosti i praćenje aktivnosti bez pisanja upita baze podataka.
JavaScript kuke
Dodajte prilagođenu validaciju, poslovnu logiku i proširenja API ruta koristeći JavaScript — nije potrebna ponovna kompilacija, promjene se primjenjuju odmah.
Zašto pokrenuti PocketBase na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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