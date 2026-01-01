Resilio Sync je peer-to-peer usluga sinkronizacije datoteka temeljena na BitTorrent protokolu, izvorno objavljena kao BitTorrent Sync. Premješta datoteke izravno između vaših uređaja preko šifriranog P2P kanala, bez prijenosa ičega na pružatelja usluga u oblaku — vaš VPS, stolna računala, prijenosna računala i telefoni dijele mapu razmjenom kriptografskih ključeva za dijeljenje, zatim održavaju tu mapu sinkroniziranom kako se datoteke mijenjaju.

Samostalno hostiranje Resilio Sync-a na VPS-u daje vam uvijek dostupnog sinkronizacijskog partnera koji drži kanonsku kopiju vaših dijeljenih mapa, prihvaćajući dolazne promjene s bilo kojeg drugog uređaja na dijeljenju u bilo koje doba dana — bez ograničenja propusnosti, ograničenja veličine datoteka ili ponavljajućih naknada komercijalne sinkronizacije u oblaku.