Do 69% popusta za Resilio Sync

Postavite Resilio Sync instalacijom jednim klikom.

Peer-to-peer sinkronizacija datoteka preko stolnih računala, poslužitelja i mobilnih uređaja bez posrednika u oblaku.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Resilio Sync instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Resilio Sync

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Resilio Sync

Resilio Sync je peer-to-peer usluga sinkronizacije datoteka temeljena na BitTorrent protokolu, izvorno objavljena kao BitTorrent Sync. Premješta datoteke izravno između vaših uređaja preko šifriranog P2P kanala, bez prijenosa ičega na pružatelja usluga u oblaku — vaš VPS, stolna računala, prijenosna računala i telefoni dijele mapu razmjenom kriptografskih ključeva za dijeljenje, zatim održavaju tu mapu sinkroniziranom kako se datoteke mijenjaju.

Samostalno hostiranje Resilio Sync-a na VPS-u daje vam uvijek dostupnog sinkronizacijskog partnera koji drži kanonsku kopiju vaših dijeljenih mapa, prihvaćajući dolazne promjene s bilo kojeg drugog uređaja na dijeljenju u bilo koje doba dana — bez ograničenja propusnosti, ograničenja veličine datoteka ili ponavljajućih naknada komercijalne sinkronizacije u oblaku.

Krenite
Što možete izgraditi uz {name}

Resilio Sync ključne značajke

Izravna peer-to-peer sinkronizacija

Šifrirani prijenos datoteka između vaših uređaja preko P2P kanala — vaši podaci nikada ne borave na poslužitelju treće strane.

Nema ograničenja veličine datoteke

Sinkronizirajte proizvoljno velike datoteke i mape bez ograničenja komercijalnog oblaka — bitni su samo vaša pohrana i propusnost.

Selektivna sinkronizacija

Odaberite po mapi koji uređaji primaju cijeli sadržaj u odnosu na streaming na zahtjev, tako da telefoni ne moraju zrcaliti cijele biblioteke.

Podijelite ključeve i poveznice

Načini dijeljenja samo za čitanje, čitanje-pisanje i jednokratnom vezom omogućuju vam da precizno kontrolirate što svaki pozvani sudionik može učiniti s dijeljenom mapom.

Nativne aplikacije na svim platformama

Vlastiti klijenti za Windows, macOS, Linux, iOS, Android i NAS sustave znače da svaki uređaj izvorno govori isti protokol.

Zašto pokrenuti Resilio Sync na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
Krenite
Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
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