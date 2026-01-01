Postavite Resilio Sync instalacijom jednim klikom.
Peer-to-peer sinkronizacija datoteka preko stolnih računala, poslužitelja i mobilnih uređaja bez posrednika u oblaku.
Odaberite VPS plan za Resilio Sync
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Resilio Sync
Resilio Sync je peer-to-peer usluga sinkronizacije datoteka temeljena na BitTorrent protokolu, izvorno objavljena kao BitTorrent Sync. Premješta datoteke izravno između vaših uređaja preko šifriranog P2P kanala, bez prijenosa ičega na pružatelja usluga u oblaku — vaš VPS, stolna računala, prijenosna računala i telefoni dijele mapu razmjenom kriptografskih ključeva za dijeljenje, zatim održavaju tu mapu sinkroniziranom kako se datoteke mijenjaju.
Samostalno hostiranje Resilio Sync-a na VPS-u daje vam uvijek dostupnog sinkronizacijskog partnera koji drži kanonsku kopiju vaših dijeljenih mapa, prihvaćajući dolazne promjene s bilo kojeg drugog uređaja na dijeljenju u bilo koje doba dana — bez ograničenja propusnosti, ograničenja veličine datoteka ili ponavljajućih naknada komercijalne sinkronizacije u oblaku.
Resilio Sync ključne značajke
Izravna peer-to-peer sinkronizacija
Šifrirani prijenos datoteka između vaših uređaja preko P2P kanala — vaši podaci nikada ne borave na poslužitelju treće strane.
Nema ograničenja veličine datoteke
Sinkronizirajte proizvoljno velike datoteke i mape bez ograničenja komercijalnog oblaka — bitni su samo vaša pohrana i propusnost.
Selektivna sinkronizacija
Odaberite po mapi koji uređaji primaju cijeli sadržaj u odnosu na streaming na zahtjev, tako da telefoni ne moraju zrcaliti cijele biblioteke.
Podijelite ključeve i poveznice
Načini dijeljenja samo za čitanje, čitanje-pisanje i jednokratnom vezom omogućuju vam da precizno kontrolirate što svaki pozvani sudionik može učiniti s dijeljenom mapom.
Nativne aplikacije na svim platformama
Vlastiti klijenti za Windows, macOS, Linux, iOS, Android i NAS sustave znače da svaki uređaj izvorno govori isti protokol.
Zašto pokrenuti Resilio Sync na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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