Postavite Profilarr uz instalaciju jednim klikom.
Alat za automatizaciju koji sinkronizira profile kvalitete i prilagođene formate iz baza podataka zajednice na vaše Radarr i Sonarr instance.
Odaberite VPS plan za Profilarr
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Profilarr
Profilarr povezuje vaše samostalno hostirane Radarr i Sonarr instance s bazama podataka profila kvalitete i prilagođenih formata koje održava zajednica, automatski primjenjujući testirane konfiguracije umjesto da zahtijeva ručni unos. Zamjenjuje sate podešavanja po instanci jednom operacijom sinkronizacije, održavajući svaku arr aplikaciju u vašem stacku usklađenom s najnovijim standardima zajednice.
Samostalno hostiranje Profilarra uz vaš medijski stack znači da se ažuriranja profila događaju prema vašem rasporedu, s potpunim uvidom u to što se promijenilo i zašto — bez oslanjanja na vanjske usluge za slanje konfiguracije vašim lokalnim aplikacijama.
Profilarr ključne značajke
Automatizacija sinkronizacije profila
Preuzima profile kvalitete iz udaljenih baza podataka zajednice i primjenjuje ih na Radarr i Sonarr bez ručnog kopiranja i lijepljenja između instanci.
Upravljanje prilagođenim formatom
Sinkronizira prilagođene definicije formata i rezultate tako da svaka instanca u vašem stogu koristi istu testiranu konfiguraciju.
Podrška za više instanci
Upravlja višestrukim instancama Radarr i Sonarr s jednog sučelja, održavajući ih sve dosljednima bez dupliciranja napora.
Web UI uključen
Sučelje temeljeno na pregledniku za upravljanje vezama, pokretanje sinkronizacija i pregledavanje primijenjenih promjena — nije potreban SSH ili CLI.
Trajna konfiguracija
Svi podaci za prijavu instance i stanje sinkronizacije pohranjuju se na imenovanom Docker volumenu, preživljavajući ponovna pokretanja spremnika i nadogradnje slike.
Zašto pokrenuti Profilarr na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
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