Profilarr povezuje vaše samostalno hostirane Radarr i Sonarr instance s bazama podataka profila kvalitete i prilagođenih formata koje održava zajednica, automatski primjenjujući testirane konfiguracije umjesto da zahtijeva ručni unos. Zamjenjuje sate podešavanja po instanci jednom operacijom sinkronizacije, održavajući svaku arr aplikaciju u vašem stacku usklađenom s najnovijim standardima zajednice.

Samostalno hostiranje Profilarra uz vaš medijski stack znači da se ažuriranja profila događaju prema vašem rasporedu, s potpunim uvidom u to što se promijenilo i zašto — bez oslanjanja na vanjske usluge za slanje konfiguracije vašim lokalnim aplikacijama.