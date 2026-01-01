Duplicati je besplatan klijent za sigurnosno kopiranje otvorenog koda koji šifrira podatke s AES-256 prije slanja inkrementalnih, dedupliciranih i komprimiranih sigurnosnih kopija na više od 20 pozadinskih sustava za pohranu — uključujući Amazon S3, Google Drive, Microsoft OneDrive, Backblaze B2 i standardne protokole poput SFTP-a i WebDAV-a. Budući da je sve šifrirano na strani klijenta, vaši podaci ostaju privatni čak i kada su pohranjeni na cloud uslugama trećih strana.

Čisto web sučelje olakšava konfiguriranje zadataka sigurnosnog kopiranja, postavljanje pravila zadržavanja, provjeru integriteta sigurnosnih kopija i praćenje zakazanih pokretanja. Deduplikacija i kompresija na razini blokova održavaju niske troškove pohrane čak i za velike skupove podataka. Samostalno hostiranje Duplicatija na VPS-u daje vam pouzdan, uvijek aktivan mehanizam za sigurnosno kopiranje koji dosljedno pokreće zakazane zadatke bez ovisnosti o uključenom osobnom računalu.