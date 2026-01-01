Postavite Duplicati instalacijom jednim klikom.
Klijent za sigurnosno kopiranje otvorenog koda koji stvara šifrirane, inkrementalne sigurnosne kopije u pohranu u oblaku i na udaljene poslužitelje s jednostavnim web sučeljem.
Odaberite VPS plan za Duplicati
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Duplicati
Duplicati je besplatan klijent za sigurnosno kopiranje otvorenog koda koji šifrira podatke s AES-256 prije slanja inkrementalnih, dedupliciranih i komprimiranih sigurnosnih kopija na više od 20 pozadinskih sustava za pohranu — uključujući Amazon S3, Google Drive, Microsoft OneDrive, Backblaze B2 i standardne protokole poput SFTP-a i WebDAV-a. Budući da je sve šifrirano na strani klijenta, vaši podaci ostaju privatni čak i kada su pohranjeni na cloud uslugama trećih strana.
Čisto web sučelje olakšava konfiguriranje zadataka sigurnosnog kopiranja, postavljanje pravila zadržavanja, provjeru integriteta sigurnosnih kopija i praćenje zakazanih pokretanja. Deduplikacija i kompresija na razini blokova održavaju niske troškove pohrane čak i za velike skupove podataka. Samostalno hostiranje Duplicatija na VPS-u daje vam pouzdan, uvijek aktivan mehanizam za sigurnosno kopiranje koji dosljedno pokreće zakazane zadatke bez ovisnosti o uključenom osobnom računalu.
Duplicati ključne značajke
AES-256 klijentska enkripcija
Šifrira sve podatke prije nego što napuste vaš poslužitelj, tako da sigurnosne kopije na pohrani u oblaku treće strane ostaju potpuno privatne.
Više od 20 pozadinskih sustava za pohranu
Podržava Amazon S3, Google Drive, OneDrive, Backblaze B2, Dropbox, SFTP, WebDAV i mnoga druga odredišta s jednog sučelja.
Inkrementalno i deduplicirano
Prenosi samo promijenjene blokove nakon prvog sigurnosnog kopiranja, dramatično smanjujući potrošnju prostora za pohranu i propusnost za prijenos u kasnijim zadacima.
Fleksibilno raspoređivanje
Konfigurirajte automatizirane prozore za sigurnosno kopiranje s pravilima zadržavanja koja automatski istječu stare točke vraćanja za upravljanje troškovima pohrane.
Provjera sigurnosne kopije
Periodično testira integritet sigurnosne kopije obnavljanjem i usporedbom podataka, otkrivajući tihu korupciju prije nego što postane problem oporavka.
Zašto pokrenuti Duplicati na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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