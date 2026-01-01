Postavite Medusu instalacijom jednim klikom.
Automatski upravitelj video biblioteke za TV serije — preuzima nove epizode čim se pojave na indeksatorima.
Odaberite VPS plan za Medusa
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Medusa
Medusa je dugogodišnji poslužitelj za automatizaciju biblioteka TV serija, održavan od strane zajednice. Prati serije koje pratite, nadzire Usenet indeksere i torrent trackere za nova izdanja epizoda, preuzima podudarne datoteke putem vašeg postojećeg preuzimača, a zatim ih preimenuje, označava i premješta u vašu biblioteku — sve pokretano iz dotjeranog web sučelja inspiriranog SickBeardom i SickChillom.
Samostalno hostiranje Meduse na VPS-u održava vašu TV automatizaciju aktivnom 24/7, tako da se epizode pojavljuju u vašoj biblioteci minute nakon objave. Prirodno se uparuje s Plexom, Jellyfinom, Embyjem i širim Servarr ekosustavom, te radi s gotovo svakim Newznab i Torznab indekserom putem izvornih dodataka.
Medusa ključne značajke
Praćenje serija i epizoda
Dodajte serije s TVDB-a, TVMaze-a ili IMDb-a i Medusa prati svaku sezonu za nove epizode kako se pojavljuju na indeksima.
Profili preferencija kvalitete
Definirajte kvalitetu, razlučivost, kodek i jezične postavke za svaku emisiju tako da pravo izdanje pobijedi kada se pojavi više kandidata.
Nativna podrška za indekser
Ugrađeni dodaci za Newznab i Torznab indeksere, plus izravna podrška za NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent, Deluge i rTorrent.
Pretraga titlova
Pretražuje OpenSubtitles, Addic7ed i Podnapisi za odgovarajuće titlove na vašim željenim jezicima nakon svakog preuzimanja.
Automatizacija naknadne obrade
Preimenuje, označava i premješta preuzete datoteke u rasporede mapa kompatibilne s Plex/Jellyfin/Emby bez ručnog sortiranja.
Zašto pokrenuti Medusa na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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