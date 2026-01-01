Medusa je dugogodišnji poslužitelj za automatizaciju biblioteka TV serija, održavan od strane zajednice. Prati serije koje pratite, nadzire Usenet indeksere i torrent trackere za nova izdanja epizoda, preuzima podudarne datoteke putem vašeg postojećeg preuzimača, a zatim ih preimenuje, označava i premješta u vašu biblioteku — sve pokretano iz dotjeranog web sučelja inspiriranog SickBeardom i SickChillom.

Samostalno hostiranje Meduse na VPS-u održava vašu TV automatizaciju aktivnom 24/7, tako da se epizode pojavljuju u vašoj biblioteci minute nakon objave. Prirodno se uparuje s Plexom, Jellyfinom, Embyjem i širim Servarr ekosustavom, te radi s gotovo svakim Newznab i Torznab indekserom putem izvornih dodataka.