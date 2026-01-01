Postavite Koillection jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Samohostiran upravitelj zbirke za organiziranje i katalogiziranje bilo koje vrste fizičke ili digitalne zbirke.
Odaberite VPS plan za Koillection
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Koillection
Koillection je samostalno hostirana aplikacija za upravljanje kolekcijama koja vam omogućuje katalogiziranje bilo čega — knjiga, vinilnih ploča, videoigara, poštanskih maraka, kolekcionarskih kartica ili bilo koje druge kolekcije koju održavate. Za razliku od usluga katalogiziranja temeljenih na oblaku, Koillection se u potpunosti pokreće na vašem vlastitom poslužitelju, čuvajući vaše podatke o kolekciji privatnima i pod vašom potpunom kontrolom.
Izgrađen na Symfonyju s čistim, responzivnim sučeljem, Koillection podržava prilagođena polja metapodataka i web scrapere, tako da možete obogatiti stavke točno onim informacijama koje su važne za vaš tip kolekcije. Potpuni REST API omogućuje integraciju s vanjskim alatima, a višejezična podrška pokriva 11+ jezika odmah po instalaciji.
Koillection ključne značajke
Bilo koja vrsta kolekcije
Katalogizirajte knjige, igre, vinilne ploče, marke ili bilo koji drugi kolekcionarski predmet bez ograničenja na unaprijed izrađene predloške.
Prilagođena polja metapodataka
Definirajte točna polja i strukturu podataka koja odgovara vašoj kolekciji umjesto da se prilagođavate generičkoj shemi.
Web scraper podrška
Automatski povucite metapodatke s vanjskih web stranica kako biste obogatili svoje stavke naslovnicama, opisima i detaljima.
Pristup REST API-ju
Izložite podatke svoje kolekcije putem potpunog REST API-ja, omogućujući integraciju s prilagođenim aplikacijama ili tijekovima rada automatizacije.
Višejezično sučelje
Koristite Koillection na svom jeziku — podržano je 11+ jezika, a engleski i francuski su potpuno pokriveni.
Zašto pokrenuti Koillection na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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