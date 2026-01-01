Koillection je samostalno hostirana aplikacija za upravljanje kolekcijama koja vam omogućuje katalogiziranje bilo čega — knjiga, vinilnih ploča, videoigara, poštanskih maraka, kolekcionarskih kartica ili bilo koje druge kolekcije koju održavate. Za razliku od usluga katalogiziranja temeljenih na oblaku, Koillection se u potpunosti pokreće na vašem vlastitom poslužitelju, čuvajući vaše podatke o kolekciji privatnima i pod vašom potpunom kontrolom.

Izgrađen na Symfonyju s čistim, responzivnim sučeljem, Koillection podržava prilagođena polja metapodataka i web scrapere, tako da možete obogatiti stavke točno onim informacijama koje su važne za vaš tip kolekcije. Potpuni REST API omogućuje integraciju s vanjskim alatima, a višejezična podrška pokriva 11+ jezika odmah po instalaciji.