Plandex je AI agent za kodiranje otvorenog koda koji živi u vašem terminalu i rješava stvarne softverske zadatke koji obuhvaćaju desetke datoteka i mnogo koraka. Umjesto da proizvodi jednokratne isječke, on gradi i usavršava plan, izolira promjene datoteka za pregled temeljen na razlici prije nego što ih primijeni, i obrađuje do 2M tokena konteksta za rad s velikim bazama koda.

Samostalno hostiranje Plandexa na vašem VPS-u čuva vaš kod, upite i planove na infrastrukturi koju kontrolirate dok vam daje trajni poslužitelj na koji se lagani Plandex CLI može povezati s bilo kojeg razvojnog stroja. Vi donosite vlastite vjerodajnice davatelja modela — OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google ili lokalni Ollama — tako da nema naknade po korisniku platforme ili zaključavanja dobavljača.