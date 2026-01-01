Postavite Plandex instalacijom jednim klikom.
Terminalni AI agent za kodiranje otvorenog koda koji planira i izvršava velike, višestupanjske zadatke preko više datoteka.
Odaberite VPS plan za Plandex
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Plandex
Plandex je AI agent za kodiranje otvorenog koda koji živi u vašem terminalu i rješava stvarne softverske zadatke koji obuhvaćaju desetke datoteka i mnogo koraka. Umjesto da proizvodi jednokratne isječke, on gradi i usavršava plan, izolira promjene datoteka za pregled temeljen na razlici prije nego što ih primijeni, i obrađuje do 2M tokena konteksta za rad s velikim bazama koda.
Samostalno hostiranje Plandexa na vašem VPS-u čuva vaš kod, upite i planove na infrastrukturi koju kontrolirate dok vam daje trajni poslužitelj na koji se lagani Plandex CLI može povezati s bilo kojeg razvojnog stroja. Vi donosite vlastite vjerodajnice davatelja modela — OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google ili lokalni Ollama — tako da nema naknade po korisniku platforme ili zaključavanja dobavljača.
Plandex ključne značajke
Planira velike zadatke
Izrađuje višestupanjske planove za promjene koje obuhvaćaju desetke datoteka umjesto da proizvodi jednokratne isječke koda.
2 milijuna tokena konteksta
Učitava i rasuđuje preko velikih baza koda s kontekstnim prozorom do 2 milijuna tokena.
Pregled razlika
Izolira izmjene datoteka i prikazuje razliku za svaku promjenu tako da odobrite ili odbijete prije nego što išta dotakne vaše radno stablo.
Modeli više pružatelja
Povezuje se s OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google Gemini i lokalnim Ollama modelima iz jedne CLI sesije.
Terminalni REPL
Radi u terminalskom REPL-u s fuzzy dovršavanjem naredbi, skriptiranjem i podrškom za cjevovode — nije potrebna kartica preglednika.
Samostalno postavljen poslužitelj
CLI na vašem laptopu povezuje se s Plandex serverom na vašem VPS-u, držeći planove i stanje projekta pod vašom kontrolom.
Zašto pokrenuti Plandex na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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