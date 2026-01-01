Postavite Ubooquity instalacijom jednim klikom.
Samostalno hostani kućni poslužitelj za e-knjige i stripove s čistim web čitačem i OPDS feedom za mobilne aplikacije.
Odaberite VPS plan za Ubooquity
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Ubooquity
Ubooquity je besplatan, višeplatformski kućni poslužitelj za e-knjige, stripove, časopise i PDF-ove. On skenira vaše mape biblioteke, generira sličice i metapodatke za pregledavanje te sve poslužuje putem čistog web čitača koji podržava EPUB, CBZ, CBR, PDF i više — plus OPDS feed za mobilne aplikacije za čitanje koje preferiraju vlastito korisničko sučelje.
Samostalno hostiranje Ubooquityja na VPS-u čuva vašu čitalačku biblioteku privatnom i uvijek dostupnom, uz podršku za više korisnika, kontrolu pristupa temeljenu na ulogama i ugrađeni preglednički čitač stripova optimiziran za prelistavanje stranica preko cijelog zaslona na stolnim računalima, tabletima i telefonima.
Ubooquity ključne značajke
E-knjige, stripovi i PDF-ovi
Jedinstvena knjižnica koja kombinira e-knjige (EPUB), stripove (CBZ, CBR) i PDF dokumente, svaki s čitačima i preglednicima prikladnim za format.
Čitač stripova u pregledniku
Čitač stripova preko cijelog zaslona s okretanjem stranica, načinom rada s dvostrukim stranicama, zumiranjem i oznakama — izrađen posebno za stripove i mange.
OPDS feed za mobilne aplikacije
Usklađena sa standardima OPDS krajnja točka integrira se s aplikacijama za čitanje za iOS i Android, poput Chunky, Marvin, Aldiko i drugima.
Višekorisnička kontrola pristupa
Korisnički računi s dozvolama temeljenim na ulogama omogućuju kućanstvima dijeljenje knjižnice, dok se popisi za čitanje, napredak i pristup ograničavaju za svakog člana.
Automatsko skeniranje biblioteke
Pozadinski skener prepoznaje nove datoteke dok ih dodajete u bibliotečni volumen, osvježavajući metapodatke i sličice bez ručne intervencije.
Zašto pokrenuti Ubooquity na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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