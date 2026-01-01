Ubooquity je besplatan, višeplatformski kućni poslužitelj za e-knjige, stripove, časopise i PDF-ove. On skenira vaše mape biblioteke, generira sličice i metapodatke za pregledavanje te sve poslužuje putem čistog web čitača koji podržava EPUB, CBZ, CBR, PDF i više — plus OPDS feed za mobilne aplikacije za čitanje koje preferiraju vlastito korisničko sučelje.

Samostalno hostiranje Ubooquityja na VPS-u čuva vašu čitalačku biblioteku privatnom i uvijek dostupnom, uz podršku za više korisnika, kontrolu pristupa temeljenu na ulogama i ugrađeni preglednički čitač stripova optimiziran za prelistavanje stranica preko cijelog zaslona na stolnim računalima, tabletima i telefonima.