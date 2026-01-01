Razzia je platforma za kvizove u stvarnom vremenu otvorenog koda, s vlastitim hostingom, dizajnirana za događaje uživo, timska okupljanja i nastavu. Domaćin stvara sobu za igru putem upravljačke ploče zaštićene lozinkom, dijeli kod sobe s sudionicima i kontrolira tempo kviza — sve se pokreće u bilo kojem modernom pregledniku bez potrebe za preuzimanjem aplikacije od strane sudionika.

Samostalno hostiranje Razzije na vlastitom VPS-u čuva vaš sadržaj kviza i podatke sudionika privatnima, bez naknada po igri ili ovisnosti o usluzi treće strane. Lagana implementacija s jednim spremnikom čini je praktičnom za ad hoc događaje i redovite ponavljajuće timske aktivnosti.