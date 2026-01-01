Postavite Razzia uz instalaciju jednim klikom.
Samohostirana platforma za kviz u stvarnom vremenu za održavanje kvizova za više igrača s vašeg vlastitog VPS-a.
Odaberite VPS plan za Razzia
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Razzia
Razzia je platforma za kvizove u stvarnom vremenu otvorenog koda, s vlastitim hostingom, dizajnirana za događaje uživo, timska okupljanja i nastavu. Domaćin stvara sobu za igru putem upravljačke ploče zaštićene lozinkom, dijeli kod sobe s sudionicima i kontrolira tempo kviza — sve se pokreće u bilo kojem modernom pregledniku bez potrebe za preuzimanjem aplikacije od strane sudionika.
Samostalno hostiranje Razzije na vlastitom VPS-u čuva vaš sadržaj kviza i podatke sudionika privatnima, bez naknada po igri ili ovisnosti o usluzi treće strane. Lagana implementacija s jednim spremnikom čini je praktičnom za ad hoc događaje i redovite ponavljajuće timske aktivnosti.
Razzia ključne značajke
Više igrača u stvarnom vremenu
Igranje uživo pokretano WebSocketom dostavlja pitanja i rezultate svim sudionicima istovremeno bez primjetnog kašnjenja, čak i preko različitih mreža.
Aplikacija nije potrebna
Sudionici se pridružuju odmah putem bilo kojeg modernog preglednika koristeći kod sobe — bez računa, bez instalacije i bez poteškoća s prijavom prije početka kviza.
Nadzorna ploča menadžera
Sučelje /manager zaštićeno lozinkom daje domaćinu potpunu kontrolu nad tijekom igre — započeti, napredovati i završiti runde vlastitim tempom.
Prilagođeni sadržaj kviza
Definirajte kvizove kao JSON datoteke pohranjene na vašem poslužitelju, dajući vam potpuno vlasništvo nad pitanjima, odgovorima i bodovanjem bez ikakvog zaključavanja dobavljača.
Istovremene sobe
Pokrenite više neovisnih igraonica iz jedne instance, tako da jedno postavljanje može poslužiti nekoliko timova ili sesija istovremeno.
Zašto pokrenuti Razzia na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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