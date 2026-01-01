Postavite Mailtrain instalacijom u jednom kliku.
Samohostirana platforma za biltene za stvaranje, zakazivanje i slanje masovnih e-mail kampanja na popise pretplatnika.
Odaberite VPS plan za Mailtrain
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Mailtrain
Mailtrain je open-source, samostalno hostirana aplikacija za newsletter izgrađena na Node.js-u s podrškom za velike e-mail kampanje. Pruža potpuno upravljanje listama pretplatnika, segmentaciju, predloške e-pošte temeljene na MJML-u, A/B testiranje, automatizaciju kampanja i detaljnu analitiku — sve to radi na infrastrukturi koju vi kontrolirate.
Za razliku od SaaS e-mail platformi koje naplaćuju po pretplatniku ili po slanju, Mailtrain vam daje neograničen kapacitet slanja putem vašeg vlastitog SMTP pružatelja. Vaši podaci o pretplatnicima, povijest kampanja i analitika angažmana ostaju na vašem vlastitom VPS-u, bez naknada po e-mailu i bez zaključavanja dobavljača. Ova implementacija uključuje MariaDB, Redis i MongoDB za potpunu spremnost za rad.
Mailtrain ključne značajke
Upravljanje popisom pretplatnika
Kreirajte i upravljajte s više popisa pretplatnika s prilagođenim poljima, segmentacijom i automatiziranom higijenom popisa kako biste svoju publiku održali organiziranom.
Automatizacija kampanje
Izradite sekvence e-pošte pokrenute događajima i kampanje temeljene na RSS-u koje se automatski šalju na temelju radnji pretplatnika ili zakazanih intervala.
MJML e-mail predlošci
Dizajnirajte responzivne predloške e-pošte koristeći MJML okvir izravno u pregledniku s ugrađenim vizualnim uređivačem za pikselno precizne izglede.
A/B testiranje
Pokrenite A/B testove na naslovima i sadržaju kako biste optimizirali stope otvaranja i stope proklika prije slanja cijelom vašem popisu.
Analitika kampanje
Pratite otvaranja, klikove, odjave i odbijanja po kampanji s detaljnim izvješćima za mjerenje i poboljšanje performansi e-pošte tijekom vremena.
Višekorisnički pristup
Dodijelite članovima tima pristup temeljen na ulogama s detaljnim dopuštenjima i hijerarhijskim imenskim prostorima za upravljanje kampanjama preko odjela ili klijenata.
Zašto pokrenuti Mailtrain na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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