Mailtrain je open-source, samostalno hostirana aplikacija za newsletter izgrađena na Node.js-u s podrškom za velike e-mail kampanje. Pruža potpuno upravljanje listama pretplatnika, segmentaciju, predloške e-pošte temeljene na MJML-u, A/B testiranje, automatizaciju kampanja i detaljnu analitiku — sve to radi na infrastrukturi koju vi kontrolirate.

Za razliku od SaaS e-mail platformi koje naplaćuju po pretplatniku ili po slanju, Mailtrain vam daje neograničen kapacitet slanja putem vašeg vlastitog SMTP pružatelja. Vaši podaci o pretplatnicima, povijest kampanja i analitika angažmana ostaju na vašem vlastitom VPS-u, bez naknada po e-mailu i bez zaključavanja dobavljača. Ova implementacija uključuje MariaDB, Redis i MongoDB za potpunu spremnost za rad.