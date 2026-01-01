Photoview je brza, samostalno hostana fotogalerija izgrađena za fotografe i obitelji koje žele svoje uspomene na infrastrukturi koju kontroliraju. Čita izravno iz vaše postojeće strukture direktorija — bez procesa uvoza, bez reorganizacije datoteka — i automatski generira sličice i preglede na vašem vlastitom poslužitelju.

Za razliku od usluga pohrane fotografija u oblaku, Photoview čuva vaše originale netaknutima i privatnima. RAW datoteke, EXIF metapodaci, GPS koordinate i prepoznavanje lica rade bez slanja ijedne fotografije trećoj strani. Svaki korisnik dobiva vlastitu putanju do knjižnice, što ga čini prikladnim za kućanstva ili male timove koji dijele jedan poslužitelj.