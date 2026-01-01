Postavite Photoview instalacijom jednim klikom.
Samostalno hostana fotogalerija koja zrcali strukturu vašeg datotečnog sustava i nikada ne mijenja vaše originalne datoteke.
Odaberite VPS plan za Photoview
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Photoview
Photoview je brza, samostalno hostana fotogalerija izgrađena za fotografe i obitelji koje žele svoje uspomene na infrastrukturi koju kontroliraju. Čita izravno iz vaše postojeće strukture direktorija — bez procesa uvoza, bez reorganizacije datoteka — i automatski generira sličice i preglede na vašem vlastitom poslužitelju.
Za razliku od usluga pohrane fotografija u oblaku, Photoview čuva vaše originale netaknutima i privatnima. RAW datoteke, EXIF metapodaci, GPS koordinate i prepoznavanje lica rade bez slanja ijedne fotografije trećoj strani. Svaki korisnik dobiva vlastitu putanju do knjižnice, što ga čini prikladnim za kućanstva ili male timove koji dijele jedan poslužitelj.
Photoview ključne značajke
Datotečno zrcaljeni albumi
Vaša postojeća struktura direktorija automatski postaje vaša struktura albuma — bez uvoza, bez reorganizacije, bez zaključavanja.
Podrška za RAW datoteke
Izvorno pregledava i prikazuje RAW formate kamera putem Darktablea, tako da fotografi vide svoju cijelu biblioteku bez konverzije.
Prepoznavanje lica
Automatski prepoznaje i grupira fotografije iste osobe, olakšavajući pronalazak svih fotografija određene osobe među tisućama slika.
EXIF i GPS metapodaci
Prikazuje postavke kamere, podatke o objektivu i informacije o lokaciji za svaku fotografiju, s opcionalnim prikazom karte pokretanim Mapboxom.
Sigurno dijeljenje
Generirajte javne veze za dijeljenje za pojedinačne fotografije ili cijele albume, s opcionalnom zaštitom lozinkom za kontrolirani vanjski pristup.
Višekorisničke knjižnice
Svaki korisnički račun povezan je s vlastitom putanjom direktorija na poslužitelju, osiguravajući da članovi obitelji ili suradnici imaju odvojene biblioteke unutar jedne instance.
Zašto pokrenuti Photoview na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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