Do 69% popusta za Photoview

Postavite Photoview instalacijom jednim klikom.

Samostalno hostana fotogalerija koja zrcali strukturu vašeg datotečnog sustava i nikada ne mijenja vaše originalne datoteke.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Photoview instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Photoview

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Photoview

Photoview je brza, samostalno hostana fotogalerija izgrađena za fotografe i obitelji koje žele svoje uspomene na infrastrukturi koju kontroliraju. Čita izravno iz vaše postojeće strukture direktorija — bez procesa uvoza, bez reorganizacije datoteka — i automatski generira sličice i preglede na vašem vlastitom poslužitelju.

Za razliku od usluga pohrane fotografija u oblaku, Photoview čuva vaše originale netaknutima i privatnima. RAW datoteke, EXIF metapodaci, GPS koordinate i prepoznavanje lica rade bez slanja ijedne fotografije trećoj strani. Svaki korisnik dobiva vlastitu putanju do knjižnice, što ga čini prikladnim za kućanstva ili male timove koji dijele jedan poslužitelj.

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Što možete izgraditi uz {name}

Photoview ključne značajke

Datotečno zrcaljeni albumi

Vaša postojeća struktura direktorija automatski postaje vaša struktura albuma — bez uvoza, bez reorganizacije, bez zaključavanja.

Podrška za RAW datoteke

Izvorno pregledava i prikazuje RAW formate kamera putem Darktablea, tako da fotografi vide svoju cijelu biblioteku bez konverzije.

Prepoznavanje lica

Automatski prepoznaje i grupira fotografije iste osobe, olakšavajući pronalazak svih fotografija određene osobe među tisućama slika.

EXIF i GPS metapodaci

Prikazuje postavke kamere, podatke o objektivu i informacije o lokaciji za svaku fotografiju, s opcionalnim prikazom karte pokretanim Mapboxom.

Sigurno dijeljenje

Generirajte javne veze za dijeljenje za pojedinačne fotografije ili cijele albume, s opcionalnom zaštitom lozinkom za kontrolirani vanjski pristup.

Višekorisničke knjižnice

Svaki korisnički račun povezan je s vlastitom putanjom direktorija na poslužitelju, osiguravajući da članovi obitelji ili suradnici imaju odvojene biblioteke unutar jedne instance.

Zašto pokrenuti Photoview na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

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