Huginn je platforma za automatizaciju otvorenog koda koja vam omogućuje izgradnju agenata za praćenje web stranica, praćenje promjena podataka, agregiranje sadržaja i izvršavanje višestupanjskih tokova rada — sve na vašoj vlastitoj infrastrukturi. Zamislite to kao samostalno hostirani IFTTT ili Zapier bez ograničenja stope i bez pretplate. Agenti mogu pratiti događaje, transformirati i usmjeravati podatke između usluga, slati obavijesti i koordinirati složene cjevovode putem vizualnog web sučelja.

Pokretanje Huginna na vašem VPS-u znači da se tokovi rada automatizacije pouzdano izvršavaju 24 sata dnevno s punim pristupom internim sustavima i privatnim izvorima podataka koje usluge automatizacije temeljene na oblaku ne mogu doseći, dok vaše API ključeve i poslovnu logiku držite u potpunosti pod vašom kontrolom.