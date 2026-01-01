Postavite Huginn instalacijom jednim klikom.
Samostalno hostirana platforma za automatizaciju za izgradnju inteligentnih agenata za nadzor koji prate web i djeluju u vaše ime.
Odaberite VPS plan za Huginn
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Huginn
Huginn je platforma za automatizaciju otvorenog koda koja vam omogućuje izgradnju agenata za praćenje web stranica, praćenje promjena podataka, agregiranje sadržaja i izvršavanje višestupanjskih tokova rada — sve na vašoj vlastitoj infrastrukturi. Zamislite to kao samostalno hostirani IFTTT ili Zapier bez ograničenja stope i bez pretplate. Agenti mogu pratiti događaje, transformirati i usmjeravati podatke između usluga, slati obavijesti i koordinirati složene cjevovode putem vizualnog web sučelja.
Pokretanje Huginna na vašem VPS-u znači da se tokovi rada automatizacije pouzdano izvršavaju 24 sata dnevno s punim pristupom internim sustavima i privatnim izvorima podataka koje usluge automatizacije temeljene na oblaku ne mogu doseći, dok vaše API ključeve i poslovnu logiku držite u potpunosti pod vašom kontrolom.
Huginn ključne značajke
Prilagođeni alat za izradu agenta
Stvorite agente za nadzor i automatizaciju putem vizualnog sučelja bez pisanja koda, povezujući web usluge i izvore podataka u radne tokove.
Praćenje web stranice
Pratite promjene sadržaja na bilo kojoj web stranici i pokrenite radnje kada cijene padnu, pojave se vijesti ili se otkriju određene ključne riječi.
Planirano izvršavanje
Pokrenite agente prema rasporedima sličnim cronu ili ih pokrenite događajima, osiguravajući da vremenski osjetljive automatizacije nikada ne propuste svoj prozor.
Transformacija podataka
Filtrirajte, parsirajte i preoblikujte podatke između koraka koristeći ugrađene agente za transformaciju koji obrađuju JSON, XML i regex uzorke.
Višekorisnička podrška
Dozvole temeljene na ulogama omogućuju timovima dijeljenje i suradnju na automatiziranim radnim procesima bez izlaganja osjetljivih vjerodajnica agenta.
Zašto pokrenuti Huginn na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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