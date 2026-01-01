Postavite Enclosed instalacijom jednim klikom.
Minimalistička web aplikacija za dijeljenje privatnih šifriranih bilješki s kontrolama isteka i zaštitom lozinkom.
Odaberite VPS plan za Enclosed
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Enclosed
Enclosed je web aplikacija otvorenog koda za slanje privatnih, end-to-end šifriranih bilješki. Koristeći izvorne kripto API-je preglednika, šifrira sadržaj na strani klijenta prije nego što ikada dođe do poslužitelja — što znači da domaćin nikada nema pristup nešifriranom tekstu. Bilješke se mogu postaviti da se samounište nakon što su jednom pročitane ili isteknu nakon konfigurabilnog vremenskog razdoblja.
Samostalno hostiranje Enclosed-a na vašem VPS-u osigurava da šifrirana pohrana bilješki ostaje u potpunosti na vašoj vlastitoj infrastrukturi. Organizacije koje rukuju osjetljivim vjerodajnicama, API ključevima ili povjerljivim informacijama dobivaju potpunu kontrolu nad rezidencijom podataka i mogu primijeniti prilagođene politike isteka bez oslanjanja na usluge trećih strana.
Enclosed ključne značajke
Klijentska enkripcija
Bilješke se šifriraju u pregledniku prije prijenosa koristeći izvorne Web Crypto API-je, tako da poslužitelj nikada ne vidi nešifrirani sadržaj.
Samouništavajuće bilješke
Postavite bilješke da isteknu nakon jednog čitanja ili definiranog vremenskog okvira, osiguravajući da osjetljive informacije ne ostanu dulje nego što je potrebno.
Zaštita lozinkom
Dodajte opcionalnu lozinku bilo kojoj bilješci, zahtijevajući od primatelja da se autentificiraju prije nego što se sadržaj može dešifrirati i prikazati.
Dijeljivi linkovi
Svaka bilješka generira jedinstveni URL koji se može poslati putem e-pošte, chata ili SMS-a — nije potreban račun niti registracija za primatelja.
Lagana implementacija
Jedan spremnik s minimalnim zahtjevima za resursima čini Enclosed jednostavnim za pokretanje uz druge usluge na istom VPS-u.
Zašto pokrenuti Enclosed na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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