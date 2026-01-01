Enclosed je web aplikacija otvorenog koda za slanje privatnih, end-to-end šifriranih bilješki. Koristeći izvorne kripto API-je preglednika, šifrira sadržaj na strani klijenta prije nego što ikada dođe do poslužitelja — što znači da domaćin nikada nema pristup nešifriranom tekstu. Bilješke se mogu postaviti da se samounište nakon što su jednom pročitane ili isteknu nakon konfigurabilnog vremenskog razdoblja.

Samostalno hostiranje Enclosed-a na vašem VPS-u osigurava da šifrirana pohrana bilješki ostaje u potpunosti na vašoj vlastitoj infrastrukturi. Organizacije koje rukuju osjetljivim vjerodajnicama, API ključevima ili povjerljivim informacijama dobivaju potpunu kontrolu nad rezidencijom podataka i mogu primijeniti prilagođene politike isteka bez oslanjanja na usluge trećih strana.