Transmute je pretvarač datoteka s naglaskom na privatnost koji pretvara dokumente, slike, audio i video zapise između formata putem čistog web sučelja. Datoteke obrađuje vaša vlastita samostalno hostirana instanca, a ne anonimna usluga u oblaku, tako da osjetljivi materijal nikada ne napušta infrastrukturu koju kontrolirate i nema ograničenja prijenosa, vodenih žigova ili naknada po konverziji.

Samostalno hostiranje Transmutea na VPS-u timovima pruža privatan, uvijek dostupan alat za konverziju, dostupan iz bilo kojeg preglednika. To je praktična alternativa online pretvaračima podržanim oglasima koji prikupljaju podatke, što ga čini prikladnim za organizacije sa strogim zahtjevima za rukovanje podacima ili za svakoga tko jednostavno želi konverziju formata bez predaje datoteka trećoj strani.