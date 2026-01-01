Postavite Transmute jednim klikom.
Konverter datoteka s naglaskom na privatnost koji pretvara dokumente, slike, audio i video bez prijenosa na poslužitelje trećih strana.
Odaberite VPS plan za Transmute
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Transmute
Transmute je pretvarač datoteka s naglaskom na privatnost koji pretvara dokumente, slike, audio i video zapise između formata putem čistog web sučelja. Datoteke obrađuje vaša vlastita samostalno hostirana instanca, a ne anonimna usluga u oblaku, tako da osjetljivi materijal nikada ne napušta infrastrukturu koju kontrolirate i nema ograničenja prijenosa, vodenih žigova ili naknada po konverziji.
Samostalno hostiranje Transmutea na VPS-u timovima pruža privatan, uvijek dostupan alat za konverziju, dostupan iz bilo kojeg preglednika. To je praktična alternativa online pretvaračima podržanim oglasima koji prikupljaju podatke, što ga čini prikladnim za organizacije sa strogim zahtjevima za rukovanje podacima ili za svakoga tko jednostavno želi konverziju formata bez predaje datoteka trećoj strani.
Transmute ključne značajke
Konverzija koja stavlja privatnost na prvo mjesto
Datoteke se obrađuju u potpunosti na vašoj vlastitoj samostalno hostiranoj instanci, tako da osjetljivi dokumenti i mediji nikada ne dospijevaju na poslužitelj treće strane.
Višeformatna podrška
Pretvarajte formate dokumenata, slika, zvuka i videa s jednog sučelja bez instaliranja desktop softvera.
Nema ograničenja za prijenos
Samostalno hostiranje uklanja ograničenja veličine datoteke i vodene žigove koje nameću besplatne online usluge konverzije.
Pregledničko sučelje
Povucite, ispustite i pretvorite iz bilo kojeg preglednika s jednostavnim sučeljem koje ne zahtijeva račun za početak.
Potpuno vlasništvo nad podacima
Pokrenite uslugu na vlastitom VPS-u kako biste zadržali potpunu kontrolu nad time gdje se datoteke pohranjuju i koliko dugo se zadržavaju.
Zašto pokrenuti Transmute na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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