Focalboard je platforma za upravljanje projektima otvorenog koda koju je razvio Mattermost kao samostalno hostirana alternativa za Trello, Notion i Asana. Kombinira intuitivne Kanban ploče s više načina prikaza — tablični, galerijski i kalendarski — tako da možete vizualizirati iste podatke projekta u formatu koji najbolje odgovara vašem tijeku rada. Kartice podržavaju prilagođena svojstva, oznake, rokove i privitke, prilagođavajući se bilo kojoj vrsti projekta, od softverskih sprintova do kalendara sadržaja.

Samostalno hostiranje Focalboarda na vašem VPS-u znači neograničen broj ploča, kartica i članova tima po predvidivoj cijeni — bez cijena po korisniku, bez ograničenja broja ploča i bez rizika da se vaši projektni podaci monetiziraju. Lagani SQLite pozadinski sustav ne zahtijeva vanjsku bazu podataka, čime se pojednostavljuje implementacija i održavanje.