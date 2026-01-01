Postavite Focalboard instalacijom jednim klikom.
Alat za upravljanje projektima otvorenog koda s Kanban, tabličnim, galerijskim i kalendarskim prikazima za timove i pojedince.
Odaberite VPS plan za Focalboard
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Focalboard
Focalboard je platforma za upravljanje projektima otvorenog koda koju je razvio Mattermost kao samostalno hostirana alternativa za Trello, Notion i Asana. Kombinira intuitivne Kanban ploče s više načina prikaza — tablični, galerijski i kalendarski — tako da možete vizualizirati iste podatke projekta u formatu koji najbolje odgovara vašem tijeku rada. Kartice podržavaju prilagođena svojstva, oznake, rokove i privitke, prilagođavajući se bilo kojoj vrsti projekta, od softverskih sprintova do kalendara sadržaja.
Samostalno hostiranje Focalboarda na vašem VPS-u znači neograničen broj ploča, kartica i članova tima po predvidivoj cijeni — bez cijena po korisniku, bez ograničenja broja ploča i bez rizika da se vaši projektni podaci monetiziraju. Lagani SQLite pozadinski sustav ne zahtijeva vanjsku bazu podataka, čime se pojednostavljuje implementacija i održavanje.
Focalboard ključne značajke
Više načina prikaza
Prebacujte se između Kanban, tabličnog, galerijskog i kalendarskog prikaza istih podataka kako bi odgovarali vašem načinu razmišljanja o projektu.
Prilagođena svojstva
Dodajte prilagođena polja, oznake, datume i dodijeljene osobe karticama kako biste prilagodili svaku ploču svojim specifičnim zahtjevima tijeka rada.
Suradnja u stvarnom vremenu
Više članova tima može istovremeno uređivati ploče, a komentari i @spominjanja održavaju komunikaciju u kontekstu.
Uvoz iz popularnih alata
Migrirajte postojeće projekte iz Trello-a, Asana-e i Notion-a koristeći ugrađenu funkcionalnost uvoza kako biste izbjegli počinjanje ispočetka.
Predlošci ploča
Unaprijed izrađeni predlošci za uobičajene vrste projekata omogućuju vam postavljanje nove ploče u nekoliko sekundi s već uspostavljenom ispravnom strukturom.
Zašto pokrenuti Focalboard na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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