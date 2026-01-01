ViewTube je open-source, alternativno sučelje za YouTube koje poštuje privatnost. Omogućuje vam pretraživanje, gledanje i praćenje kanala putem čistog, modernog sučelja koje posreduje video podacima tako da YouTube nikada ne vidi vašu IP adresu, otisak preglednika ili povijest gledanja. Izgrađen na Invidious i Piped API-jima, kombinira uglađeni player baziran na Vue-u s preskakanjem segmenata SponsorBlocka i čišćenjem sličica DeArrowa.

Samostalno hostiranje ViewTubea na vlastitom VPS-u pruža vam osobno iskustvo YouTubea bez oglasa koje u potpunosti kontrolirate. Lokalni sustav računa pohranjuje vaše pretplate, povijest i popise za reprodukciju u vašoj vlastitoj MongoDB bazi podataka umjesto Google računa, dok Redis održava brze odgovore. Praćenje kanala u RSS stilu omogućuje vam da budete u toku s kreatorima bez otvaranja youtube.com.