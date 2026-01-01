Postavite ViewTube instalacijom jednim klikom.
Uglađen, alternativni YouTube front-end koji štiti privatnost za gledanje videozapisa i upravljanje pretplatama bez oglasa ili praćenja.
Odaberite VPS plan za ViewTube
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz ViewTube
ViewTube je open-source, alternativno sučelje za YouTube koje poštuje privatnost. Omogućuje vam pretraživanje, gledanje i praćenje kanala putem čistog, modernog sučelja koje posreduje video podacima tako da YouTube nikada ne vidi vašu IP adresu, otisak preglednika ili povijest gledanja. Izgrađen na Invidious i Piped API-jima, kombinira uglađeni player baziran na Vue-u s preskakanjem segmenata SponsorBlocka i čišćenjem sličica DeArrowa.
Samostalno hostiranje ViewTubea na vlastitom VPS-u pruža vam osobno iskustvo YouTubea bez oglasa koje u potpunosti kontrolirate. Lokalni sustav računa pohranjuje vaše pretplate, povijest i popise za reprodukciju u vašoj vlastitoj MongoDB bazi podataka umjesto Google računa, dok Redis održava brze odgovore. Praćenje kanala u RSS stilu omogućuje vam da budete u toku s kreatorima bez otvaranja youtube.com.
ViewTube ključne značajke
Bez oglasa ili praćenja
Videozapisi se streamaju putem vašeg vlastitog poslužitelja, tako da nema oglasa prije ili usred reprodukcije i YouTube nikada ne vidi vašu IP adresu ili otisak preglednika.
Pretplate bez Googlea
Stvorite lokalni račun za praćenje kanala, stvaranje popisa za reprodukciju i praćenje povijesti — sve pohranjeno u vašoj vlastitoj bazi podataka, a ne na Google računu.
SponsorBlock i DeArrow
Automatski preskočite sponzorirane segmente, uvode i samopromocije te zamijenite clickbait sličice i naslove alternativama dobivenim od zajednice.
Moderan video reproduktor
Uglađeni player baziran na Vueu podržava odabir kvalitete i kodeka, brzinu reprodukcije, način rada kino i tipkovničke prečace.
Invidious i Piped
Dohvaća podatke putem više Invidious i Piped pozadinskih sustava, automatski se prebacujući između instanci za pouzdanu reprodukciju.
Zašto pokrenuti ViewTube na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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