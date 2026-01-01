Postavite Bluesky PDS instalacijom jednim klikom.
Samostalno hostirani poslužitelj osobnih podataka za Bluesky mrežu, dajući vam potpuno vlasništvo nad vašim društvenim identitetom i sadržajem.
Odaberite VPS plan za Bluesky PDS
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Bluesky PDS
Bluesky PDS (Osobni podatkovni poslužitelj) je temeljna komponenta za sudjelovanje u društvenoj mreži Bluesky pod vašim uvjetima. Izgrađen na AT protokolu, pohranjuje vaš društveni graf, objave i medije, upravlja vašim decentraliziranim identitetom (DID) i sinkronizira se sa širom Bluesky mrežom — sve to bez ovisnosti o bilo kojoj pojedinačnoj tvrtki ili platformi.
Pokretanje vlastitog PDS-a znači da su vaš sadržaj i odnosi s pratiteljima prenosivi: ako ikada promijenite pružatelja hostinga, vaši se podaci sele s vama. Ova implementacija uključuje trajnu pohranu, alat za upravljanje pdsadmin i potpunu integraciju s Bluesky relay i app view uslugama tako da možete koristiti bilo koji Bluesky-kompatibilan klijent odmah nakon postavljanja.
Bluesky PDS ključne značajke
Potpuno vlasništvo nad podacima
Vaše objave, lajkovi i društveni graf pohranjeni su na vašem vlastitom poslužitelju pod AT Protokolom, čineći ih potpuno prenosivima i neovisnima o bilo kojoj pojedinačnoj platformi.
Decentralizirani identitet
PDS upravlja vašim DID-om (decentraliziranim identifikatorom), dajući vam trajni, samoupravni identitet koji ne može biti opozvan od strane usluge treće strane.
Prilagođene domenske adrese
Udomite svoj Bluesky handle na vlastitoj domeni, čime jačate svoj identitet i činite svoju prisutnost nedvojbeno vašom.
Potpuna mrežna kompatibilnost
Automatski se sinkronizira s Bluesky relejem tako da se vaš sadržaj pojavljuje u globalnom feedu i dostupan je s bilo kojeg Bluesky klijenta ili aplikacije.
Ugrađeni administratorski alati
Ugrađeni alat pdsadmin omogućuje vam upravljanje računima, rotiranje ključeva i obavljanje zadataka administracije poslužitelja izravno iz naredbenog retka.
Zašto pokrenuti Bluesky PDS na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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