Bluesky PDS (Osobni podatkovni poslužitelj) je temeljna komponenta za sudjelovanje u društvenoj mreži Bluesky pod vašim uvjetima. Izgrađen na AT protokolu, pohranjuje vaš društveni graf, objave i medije, upravlja vašim decentraliziranim identitetom (DID) i sinkronizira se sa širom Bluesky mrežom — sve to bez ovisnosti o bilo kojoj pojedinačnoj tvrtki ili platformi.

Pokretanje vlastitog PDS-a znači da su vaš sadržaj i odnosi s pratiteljima prenosivi: ako ikada promijenite pružatelja hostinga, vaši se podaci sele s vama. Ova implementacija uključuje trajnu pohranu, alat za upravljanje pdsadmin i potpunu integraciju s Bluesky relay i app view uslugama tako da možete koristiti bilo koji Bluesky-kompatibilan klijent odmah nakon postavljanja.