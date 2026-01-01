Postavite Livebook instalacijom jednim klikom.
Interaktivne, kolaborativne Elixir bilježnice za znanost o podacima, automatizaciju i istraživanje koda uživo.
Odaberite VPS plan za Livebook
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Livebook
Livebook je web aplikacija otvorenog koda za pisanje kolaborativnih, ponovljivih Elixir bilježnica. Namjenski izgrađen za BEAM ekosustav, kombinira izvršavanje koda uživo, bogate vizualizacije podataka i uređivanje za više igrača u stvarnom vremenu u jednom sučelju temeljenom na pregledniku. Za razliku od okruženja bilježnica opće namjene, Livebook je duboko integriran s Elixirovim modelom konkurentnosti i proizvodi bilježnice koje su dizajnirane da rade identično kroz sesije i strojeve.
Samostalno hostiranje Livebooka na VPS-u čuva vaše bilježnice, podatkovne cjevovode i eksperimente strojnog učenja na infrastrukturi koju vi kontrolirate — bez ograničenja veličine bilježnice, bez naknada za korištenje i bez usluge oblaka treće strane koja obrađuje vaš kod ili podatke.
Livebook ključne značajke
Suradnja u stvarnom vremenu
Više korisnika može istovremeno uređivati istu bilježnicu uz praćenje kursora uživo i kolaborativno uređivanje bez sukoba.
Pametne stanice
Unaprijed definirani tipovi ćelija automatiziraju SQL upite, HTTP zahtjeve, čitanje datoteka i izradu grafikona bez pisanja ponavljajućeg boilerplate koda.
ML i podatkovni tijekovi rada
Izvorna integracija s Nx, Explorer i Kino omogućuje numeričko računanje, podatkovne okvire i bogate vizualizacije izravno unutar bilježnica.
Implementacija Notebook aplikacije
Objavite bilo koju bilježnicu kao samostalnu interaktivnu web aplikaciju koju krajnji korisnici mogu pokrenuti bez izravnog pristupa Livebook sučelju.
Reproducibilno prema zadanim postavkama
Bilježnice bilježe sve ovisnosti i vrijednosti izvođenja u samoj datoteci, osiguravajući dosljedne rezultate na različitim strojevima i implementacijama.
Zašto pokrenuti Livebook na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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