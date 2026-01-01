Livebook je web aplikacija otvorenog koda za pisanje kolaborativnih, ponovljivih Elixir bilježnica. Namjenski izgrađen za BEAM ekosustav, kombinira izvršavanje koda uživo, bogate vizualizacije podataka i uređivanje za više igrača u stvarnom vremenu u jednom sučelju temeljenom na pregledniku. Za razliku od okruženja bilježnica opće namjene, Livebook je duboko integriran s Elixirovim modelom konkurentnosti i proizvodi bilježnice koje su dizajnirane da rade identično kroz sesije i strojeve.

Samostalno hostiranje Livebooka na VPS-u čuva vaše bilježnice, podatkovne cjevovode i eksperimente strojnog učenja na infrastrukturi koju vi kontrolirate — bez ograničenja veličine bilježnice, bez naknada za korištenje i bez usluge oblaka treće strane koja obrađuje vaš kod ili podatke.