Deploy Solidtime in one click installation.
Modern open-source time tracking for freelancers and agencies with billing rates, client management, and multi-organization support.
Odaberite VPS plan za Solidtime
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Solidtime
Solidtime is an open-source time tracking application designed for freelancers, consultants, and agencies that need accurate billing and project oversight. It provides a clean interface for logging time against clients and projects, configuring billable rates at the organization, project, or member level, and generating PDF reports for invoicing — all without a per-seat subscription.
Self-hosting Solidtime on a VPS means your time data and client records stay on infrastructure you control, with no third-party access to billing information. Unlike hosted tools that increase costs as teams grow, a self-hosted instance supports unlimited users and organizations with no recurring fees beyond the server.
Solidtime ključne značajke
Configurable billing rates
Set hourly rates per organization, project, or individual member so billable time is calculated correctly for every client engagement.
Multi-organization support
Manage multiple organizations and client workspaces from a single Solidtime account without separate logins or instances.
PDF report export
Generate detailed time reports as PDFs for client invoicing, directly from the web interface using the bundled Gotenberg service.
Import from Toggl & Clockify
Migrate existing time entries from Toggl, Clockify, or CSV files so billing history is preserved when switching to self-hosted.
REST API access
Full API enables integration with invoicing tools, project management software, and custom automation workflows.
Zašto pokrenuti Solidtime na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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