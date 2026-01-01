Shynet je samostalno hostirana platforma za web analitiku dizajnirana za vlasnike web stranica koji brinu o privatnosti. Za razliku od komercijalnih alata za analitiku, Shynet prati ponašanje posjetitelja bez kolačića, digitalnog otiska prsta ili prikupljanja osobnih podataka, čime je u potpunosti usklađen s GDPR-om i sličnim propisima o privatnosti bez obavijesti o kolačićima ili dijaloga za pristanak.

Postavljanje Shyneta na vlastiti VPS znači da podaci vaših posjetitelja nikada ne napuštaju vašu infrastrukturu. Dobivate čiste, smislene metrike — sesije, preporuke, vremena učitavanja i geografske podatke — uz poštivanje privatnosti vaših korisnika i zadržavanje potpunog vlasništva nad vašom analitikom.