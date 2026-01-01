Postavite Shynet instalacijom jednim klikom.
Platforma za web analitiku koja poštuje privatnost, koja radi bez kolačića i daje vam potpuno vlasništvo nad podacima.
Odaberite VPS plan za Shynet
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Shynet
Shynet je samostalno hostirana platforma za web analitiku dizajnirana za vlasnike web stranica koji brinu o privatnosti. Za razliku od komercijalnih alata za analitiku, Shynet prati ponašanje posjetitelja bez kolačića, digitalnog otiska prsta ili prikupljanja osobnih podataka, čime je u potpunosti usklađen s GDPR-om i sličnim propisima o privatnosti bez obavijesti o kolačićima ili dijaloga za pristanak.
Postavljanje Shyneta na vlastiti VPS znači da podaci vaših posjetitelja nikada ne napuštaju vašu infrastrukturu. Dobivate čiste, smislene metrike — sesije, preporuke, vremena učitavanja i geografske podatke — uz poštivanje privatnosti vaših korisnika i zadržavanje potpunog vlasništva nad vašom analitikom.
Shynet ključne značajke
Praćenje bez kolačića
Prikuplja analitiku bez kolačića ili otiska prsta, eliminirajući potrebu za obavijestima o pristanku i osiguravajući vam usklađenost s GDPR-om i CCPA-om.
Samostalno postavljeno vlasništvo nad podacima
Svi podaci posjetitelja ostaju na vašem VPS-u — bez dijeljenja s trećim stranama, bez posrednika podacima, bez zaključavanja na platformu.
Lagana ugradbena skripta
Jedan JavaScript isječak ili 1×1 piksel tracker bez JS-a integrira se s bilo kojom web stranicom ili generatorom statičnih stranica.
Upravljanje više stranica
Upravljajte analitikom za više web stranica s jedne nadzorne ploče, s kontrolama pristupa po stranici za timove.
Podaci sesije u stvarnom vremenu
Pregledajte aktivne sesije, izvore preporuka, vremena učitavanja stranica i geografsku raščlambu dok se događaju.
Zašto pokrenuti Shynet na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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