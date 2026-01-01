Postavite DSpace jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Institucijski repozitorij otvorenog koda za očuvanje i dijeljenje akademskih istraživanja, diplomskih radova i digitalnih zbirki.
Odaberite VPS plan za DSpace
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz DSpace
DSpace je najraširenija platforma otvorenog koda za repozitorije na svijetu, koja pokreće više od 2.000 institucionalnih repozitorija na sveučilištima, u knjižnicama, muzejima i istraživačkim organizacijama. Ona prikuplja, organizira i čuva digitalne materijale bilo kojeg formata — članke, teze, skupove podataka, slike i audio zapise — s bogatim Dublin Core metapodacima i trajnim Handle identifikatorima za stalno citiranje.
Samostalno hostiranje DSpace-a na vlastitom VPS-u zadržava potpuno vlasništvo nad znanstvenim sadržajem, politikama očuvanja i pravilima pristupa unutar institucije. Uključeni REST API, Angular sučelje, Solr sloj za pretraživanje i OAI-PMH krajnja točka daju institucijama kompletan repozitorijski stog bez ponavljajućih SaaS naknada ili ovisnosti o dobavljaču.
DSpace ključne značajke
Verzioniranje stavke
Pratite više verzija članaka, skupova podataka i teza kako bi istraživači mogli ažurirati prijave bez gubitka povijesti citiranja.
OAI-PMH prikupljanje
Ugrađena OAI-PMH krajnja točka izlaže metapodatke za Google Scholar, BASE i druge agregatore za globalnu vidljivost.
Rukujte trajnim ID-ovima
Svaka stavka dobiva trajni Handle.net identifikator tako da veze prežive promjene URL-a i institucionalno rebrendiranje.
Solr pretraživanje
Namjenski Solr pozadinski sustav omogućuje fasetirano pregledavanje, pretraživanje cijelog teksta i statistiku korištenja za milijune stavki.
Podesivi radni tokovi
Radni procesi podnošenja po zbirci s koracima uredničke recenzije prilagođavaju se pravilima fakulteta, knjižnice i odjela.
COAR Notify spremno
Nativna podrška za COAR Notify protokole povezuje vaše spremište s nastajućim ekosustavom otvorene recenzije.
Zašto pokrenuti DSpace na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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Anki Sync Server Enhanced
Samostalno hostiran Anki poslužitelj za sinkronizaciju s podrškom za više korisnika, sigurnosnim kopijama i web nadzornom pločom