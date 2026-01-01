DSpace je najraširenija platforma otvorenog koda za repozitorije na svijetu, koja pokreće više od 2.000 institucionalnih repozitorija na sveučilištima, u knjižnicama, muzejima i istraživačkim organizacijama. Ona prikuplja, organizira i čuva digitalne materijale bilo kojeg formata — članke, teze, skupove podataka, slike i audio zapise — s bogatim Dublin Core metapodacima i trajnim Handle identifikatorima za stalno citiranje.

Samostalno hostiranje DSpace-a na vlastitom VPS-u zadržava potpuno vlasništvo nad znanstvenim sadržajem, politikama očuvanja i pravilima pristupa unutar institucije. Uključeni REST API, Angular sučelje, Solr sloj za pretraživanje i OAI-PMH krajnja točka daju institucijama kompletan repozitorijski stog bez ponavljajućih SaaS naknada ili ovisnosti o dobavljaču.