Postavite Koel instalacijom jednim klikom.
Osobni poslužitelj za streaming glazbe koji vaš VPS pretvara u privatni glazbeni player u oblaku s modernim web sučeljem.
Odaberite VPS plan za Koel
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Koel
Koel je samostalno hostirana aplikacija za streaming glazbe koja vam pruža iskustvo slušanja slično Spotifyju za vašu vlastitu glazbenu kolekciju. Izgrađena na Laravelu i Vue.js-u, pruža responzivnu audio reprodukciju, upravljanje bibliotekom i stvaranje popisa za reprodukciju u potpunosti u pregledniku — na bilo kojem uređaju, bez instaliranja aplikacije.
Za razliku od usluga streaminga u oblaku, Koel čuva vašu glazbu na vašem vlastitom poslužitelju bez pretplata, bez ograničenja sadržaja i bez dijeljenja podataka s trećim stranama. Prenesite datoteke izravno putem web sučelja ili usmjerite Koel na postojeći glazbeni direktorij, a on automatski obrađuje raščlanjivanje metapodataka, dohvaćanje omota albuma i organizaciju biblioteke.
Koel ključne značajke
Moderan web reproduktor
Vue.js jednostranična aplikacija omogućuje trenutnu reprodukciju, upravljanje redom čekanja i tipkovničke prečace iz bilo kojeg preglednika bez instaliranja izvorne aplikacije.
Učitavanje datoteke preglednika
Dodajte glazbu u svoju biblioteku povlačenjem datoteka u preglednik — nije potreban SSH, FTP ili pristup naredbenom retku.
Last.fm scrobbling
Povežite svoj Last.fm račun za automatsko snimanje svake pjesme koju slušate i izgradnju potpune povijesti slušanja.
Višekorisnička podrška
Kreirajte račune za obitelj ili prijatelje, svaki s odvojenim popisima za reprodukciju i poviješću slušanja, a svi dijele istu glazbenu biblioteku.
Upravljanje popisom za reprodukciju
Izradite i upravljajte popisima za reprodukciju ručno ili dopustite Koelu da automatski generira popise "Nedavno reproducirano" i omiljenih pjesama dok slušate.
Zašto pokrenuti Koel na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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