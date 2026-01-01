Koel je samostalno hostirana aplikacija za streaming glazbe koja vam pruža iskustvo slušanja slično Spotifyju za vašu vlastitu glazbenu kolekciju. Izgrađena na Laravelu i Vue.js-u, pruža responzivnu audio reprodukciju, upravljanje bibliotekom i stvaranje popisa za reprodukciju u potpunosti u pregledniku — na bilo kojem uređaju, bez instaliranja aplikacije.

Za razliku od usluga streaminga u oblaku, Koel čuva vašu glazbu na vašem vlastitom poslužitelju bez pretplata, bez ograničenja sadržaja i bez dijeljenja podataka s trećim stranama. Prenesite datoteke izravno putem web sučelja ili usmjerite Koel na postojeći glazbeni direktorij, a on automatski obrađuje raščlanjivanje metapodataka, dohvaćanje omota albuma i organizaciju biblioteke.