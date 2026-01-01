InfluxDB 2 je namjenska platforma za vremenske serije koja obrađuje unos, pohranu, upite, vizualizaciju i upozoravanje u jednoj aplikaciji. Izgrađen na TSM mehanizmu za pohranu s Flux upitnim jezikom, pruža unos podataka visokog protoka i učinkovitu kompresiju uz moderno web korisničko sučelje — eliminirajući potrebu za integracijom zasebnih alata poput Grafane ili Kapacitora za osnovne radne procese nadzora.

Samostalno hostiranje InfluxDB 2 na vlastitom VPS-u uklanja cijene po podatkovnoj točki i troškove izlaza podataka uobičajene u upravljanim cloud ponudama. Dobivate predvidive troškove za flote IoT uređaja, nadzor infrastrukture i cjevovode financijskih podataka bez obzira na volumen unosa, s trajnom pohranom za godine povijesne telemetrije.