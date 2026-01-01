Do 69% popusta za InfluxDB 2

Postavite InfluxDB 2 instalacijom jednim klikom.

Jedinstvena platforma za vremenske serije koja objedinjuje bazu podataka, vizualizaciju, upozoravanje i obradu podataka u jednoj aplikaciji.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite InfluxDB 2 instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za InfluxDB 2

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz InfluxDB 2

InfluxDB 2 je namjenska platforma za vremenske serije koja obrađuje unos, pohranu, upite, vizualizaciju i upozoravanje u jednoj aplikaciji. Izgrađen na TSM mehanizmu za pohranu s Flux upitnim jezikom, pruža unos podataka visokog protoka i učinkovitu kompresiju uz moderno web korisničko sučelje — eliminirajući potrebu za integracijom zasebnih alata poput Grafane ili Kapacitora za osnovne radne procese nadzora.

Samostalno hostiranje InfluxDB 2 na vlastitom VPS-u uklanja cijene po podatkovnoj točki i troškove izlaza podataka uobičajene u upravljanim cloud ponudama. Dobivate predvidive troškove za flote IoT uređaja, nadzor infrastrukture i cjevovode financijskih podataka bez obzira na volumen unosa, s trajnom pohranom za godine povijesne telemetrije.

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Što možete izgraditi uz {name}

InfluxDB 2 ključne značajke

Flux jezik za upite

Flux je funkcionalni skriptni jezik namijenjen za vremenske serije podataka, omogućujući transformacije, agregacije i spajanja iz više izvora u jednom upitu.

Integrirano web sučelje

Ugrađeno sučelje uključuje vizualni graditelj upita, uređivač nadzornih ploča i istraživač podataka, tako da za početak nije potreban nikakav vanjski alat za vizualizaciju.

Ugrađeno upozoravanje

Konfigurirajte provjere praga i 'deadman' provjere izravno u InfluxDB 2 s krajnjim točkama obavijesti za Slack, PagerDuty, HTTP webhooks i ostalo.

Mehanizam zadataka

Zakažite Flux skripte za smanjenje uzorkovanja, ETL transformacije i agregaciju podataka bez vanjskih cron poslova ili zasebnih usluga cjevovoda.

Kontrola pristupa temeljena na tokenima

Granularni tokeni za čitanje/pisanje, ograničeni na određene spremnike, omogućuju detaljnu kontrolu pristupa za više timova i aplikacija koje dijele jednu instancu.

Zašto pokrenuti InfluxDB 2 na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

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