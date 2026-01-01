Postavite InfluxDB 2 instalacijom jednim klikom.
Jedinstvena platforma za vremenske serije koja objedinjuje bazu podataka, vizualizaciju, upozoravanje i obradu podataka u jednoj aplikaciji.
Odaberite VPS plan za InfluxDB 2
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz InfluxDB 2
InfluxDB 2 je namjenska platforma za vremenske serije koja obrađuje unos, pohranu, upite, vizualizaciju i upozoravanje u jednoj aplikaciji. Izgrađen na TSM mehanizmu za pohranu s Flux upitnim jezikom, pruža unos podataka visokog protoka i učinkovitu kompresiju uz moderno web korisničko sučelje — eliminirajući potrebu za integracijom zasebnih alata poput Grafane ili Kapacitora za osnovne radne procese nadzora.
Samostalno hostiranje InfluxDB 2 na vlastitom VPS-u uklanja cijene po podatkovnoj točki i troškove izlaza podataka uobičajene u upravljanim cloud ponudama. Dobivate predvidive troškove za flote IoT uređaja, nadzor infrastrukture i cjevovode financijskih podataka bez obzira na volumen unosa, s trajnom pohranom za godine povijesne telemetrije.
InfluxDB 2 ključne značajke
Flux jezik za upite
Flux je funkcionalni skriptni jezik namijenjen za vremenske serije podataka, omogućujući transformacije, agregacije i spajanja iz više izvora u jednom upitu.
Integrirano web sučelje
Ugrađeno sučelje uključuje vizualni graditelj upita, uređivač nadzornih ploča i istraživač podataka, tako da za početak nije potreban nikakav vanjski alat za vizualizaciju.
Ugrađeno upozoravanje
Konfigurirajte provjere praga i 'deadman' provjere izravno u InfluxDB 2 s krajnjim točkama obavijesti za Slack, PagerDuty, HTTP webhooks i ostalo.
Mehanizam zadataka
Zakažite Flux skripte za smanjenje uzorkovanja, ETL transformacije i agregaciju podataka bez vanjskih cron poslova ili zasebnih usluga cjevovoda.
Kontrola pristupa temeljena na tokenima
Granularni tokeni za čitanje/pisanje, ograničeni na određene spremnike, omogućuju detaljnu kontrolu pristupa za više timova i aplikacija koje dijele jednu instancu.
Zašto pokrenuti InfluxDB 2 na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
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