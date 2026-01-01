TrailBase je podmilisekundna alternativa Firebaseu u jednoj izvršnoj datoteci, izgrađena na Rustu, SQLiteu i Wasmtimeu. Objedinjuje tipski sigurne REST i API-je u stvarnom vremenu, autentifikaciju temeljenu na JWT-u s OAuth2 pružateljima, ugrađeni WebAssembly runtime za prilagođenu serversku logiku i dotjeranu administratorsku nadzornu ploču u jednu binarnu datoteku — tako da se kompletni backend isporučuje kao jedan proces bez vanjske baze podataka za rad.

Samostalno hostiranje TrailBasea na vlastitom VPS-u drži korisničke zapise, podatke aplikacije i autentifikacijske tokene pod vašom potpunom kontrolom, eliminira BaaS cijene po zahtjevu i pruža vam predvidivu latenciju zahvaljujući lokalnoj SQLite pohrani. Klijentski SDK-ovi za TypeScript, Dart, Python, Rust, Go, Swift, Kotlin i C# olakšavaju integraciju s web i mobilnim aplikacijama.