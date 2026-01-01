Postavite TrailBase jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Alternativa za Firebase otvorenog koda s tipski sigurnim API-jima, pretplatama u stvarnom vremenu, autentifikacijom i administratorskim sučeljem u jednoj izvršnoj datoteci.
Odaberite VPS plan za TrailBase
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz TrailBase
TrailBase je podmilisekundna alternativa Firebaseu u jednoj izvršnoj datoteci, izgrađena na Rustu, SQLiteu i Wasmtimeu. Objedinjuje tipski sigurne REST i API-je u stvarnom vremenu, autentifikaciju temeljenu na JWT-u s OAuth2 pružateljima, ugrađeni WebAssembly runtime za prilagođenu serversku logiku i dotjeranu administratorsku nadzornu ploču u jednu binarnu datoteku — tako da se kompletni backend isporučuje kao jedan proces bez vanjske baze podataka za rad.
Samostalno hostiranje TrailBasea na vlastitom VPS-u drži korisničke zapise, podatke aplikacije i autentifikacijske tokene pod vašom potpunom kontrolom, eliminira BaaS cijene po zahtjevu i pruža vam predvidivu latenciju zahvaljujući lokalnoj SQLite pohrani. Klijentski SDK-ovi za TypeScript, Dart, Python, Rust, Go, Swift, Kotlin i C# olakšavaju integraciju s web i mobilnim aplikacijama.
TrailBase ključne značajke
Tipski sigurni API-ji
Definirajte kolekcije u administratorskom sučelju i TrailBase automatski generira tipski sigurne REST krajnje točke s JSON Schemom, eliminirajući krhki ručno pisani CRUD kod.
Realtime pretplate
Push-bazirani API-ji u stvarnom vremenu omogućuju klijentima da se pretplate na promjene zapisa i ostanu sinkronizirani bez anketiranja, što je idealno za kolaborativne aplikacije i aplikacije s ažuriranjem uživo.
WebAssembly izvršno okruženje
Pokrenite prilagođenu logiku na strani poslužitelja napisanu u JavaScriptu, Rustu ili Gou kao izolirane WASM komponente, bez potrebe za ponovnom izgradnjom ili ponovnim pokretanjem poslužitelja.
Ugrađena autentifikacija
Registracija e-poštom/lozinkom te OAuth2 pružatelji poput Googlea i Discorda rade odmah koristeći JWT i tokene za osvježavanje — nije potrebna zasebna usluga identiteta.
Admin nadzorna ploča
Ugrađeno web sučelje omogućuje vam upravljanje tablicama, pregledavanje zapisa, konfiguriranje autentifikacije i pregledavanje logova bez ručnog pisanja SQL ili REST poziva.
Jedna binarna datoteka na SQLiteu
Sve se pokreće iz jedne Rust izvršne datoteke koju podržava SQLite, pa implementacije ostaju jednostavne i upiti ostaju brzi bez zasebnog poslužitelja baze podataka.
Zašto pokrenuti TrailBase na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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