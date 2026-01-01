Do 69% popusta za TrailBase

Postavite TrailBase jednostavnom instalacijom jednim klikom.

Alternativa za Firebase otvorenog koda s tipski sigurnim API-jima, pretplatama u stvarnom vremenu, autentifikacijom i administratorskim sučeljem u jednoj izvršnoj datoteci.

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AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite TrailBase jednostavnom instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za TrailBase

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99
7,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99
7,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz TrailBase

TrailBase je podmilisekundna alternativa Firebaseu u jednoj izvršnoj datoteci, izgrađena na Rustu, SQLiteu i Wasmtimeu. Objedinjuje tipski sigurne REST i API-je u stvarnom vremenu, autentifikaciju temeljenu na JWT-u s OAuth2 pružateljima, ugrađeni WebAssembly runtime za prilagođenu serversku logiku i dotjeranu administratorsku nadzornu ploču u jednu binarnu datoteku — tako da se kompletni backend isporučuje kao jedan proces bez vanjske baze podataka za rad.

Samostalno hostiranje TrailBasea na vlastitom VPS-u drži korisničke zapise, podatke aplikacije i autentifikacijske tokene pod vašom potpunom kontrolom, eliminira BaaS cijene po zahtjevu i pruža vam predvidivu latenciju zahvaljujući lokalnoj SQLite pohrani. Klijentski SDK-ovi za TypeScript, Dart, Python, Rust, Go, Swift, Kotlin i C# olakšavaju integraciju s web i mobilnim aplikacijama.

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Što možete izgraditi uz {name}

TrailBase ključne značajke

Tipski sigurni API-ji

Definirajte kolekcije u administratorskom sučelju i TrailBase automatski generira tipski sigurne REST krajnje točke s JSON Schemom, eliminirajući krhki ručno pisani CRUD kod.

Realtime pretplate

Push-bazirani API-ji u stvarnom vremenu omogućuju klijentima da se pretplate na promjene zapisa i ostanu sinkronizirani bez anketiranja, što je idealno za kolaborativne aplikacije i aplikacije s ažuriranjem uživo.

WebAssembly izvršno okruženje

Pokrenite prilagođenu logiku na strani poslužitelja napisanu u JavaScriptu, Rustu ili Gou kao izolirane WASM komponente, bez potrebe za ponovnom izgradnjom ili ponovnim pokretanjem poslužitelja.

Ugrađena autentifikacija

Registracija e-poštom/lozinkom te OAuth2 pružatelji poput Googlea i Discorda rade odmah koristeći JWT i tokene za osvježavanje — nije potrebna zasebna usluga identiteta.

Admin nadzorna ploča

Ugrađeno web sučelje omogućuje vam upravljanje tablicama, pregledavanje zapisa, konfiguriranje autentifikacije i pregledavanje logova bez ručnog pisanja SQL ili REST poziva.

Jedna binarna datoteka na SQLiteu

Sve se pokreće iz jedne Rust izvršne datoteke koju podržava SQLite, pa implementacije ostaju jednostavne i upiti ostaju brzi bez zasebnog poslužitelja baze podataka.

Zašto pokrenuti TrailBase na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
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