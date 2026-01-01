Postavite ByteStash instalacijom jednim klikom.
Samohostirani upravitelj isječaka koda s isticanjem sintakse, pretraživanjem cijelog teksta i opcionalnim SSO-om za programere i timove.
Odaberite VPS plan za ByteStash
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz ByteStash
ByteStash je samostalno hostirana web aplikacija za pohranu, organiziranje i dijeljenje isječaka koda u jednoj pretraživoj biblioteci. Podržava desetke programskih jezika s potpunim isticanjem sintakse, omogućuje vam filtriranje po jeziku ili ključnoj riječi, prikvačivanje favorita za brzi pristup i javno dijeljenje isječaka bez potrebe za računima primatelja.
Za razliku od alata za isječke temeljenih na oblaku, ByteStash radi u potpunosti na vašoj vlastitoj infrastrukturi s laganom SQLite bazom podataka — nisu potrebne vanjske usluge. Dolazi s potpunim REST API-jem s Swagger dokumentacijom i opcionalnom OpenID Connect integracijom, što ga čini jednako prikladnim za samostalne programere i timove koji koriste centralizirano upravljanje identitetima.
ByteStash ključne značajke
Isticanje sintakse
Podržava desetke programskih jezika tako da je svaki isječak prikazan s preciznim, čitljivim bojanjem sintakse.
Pretraživanje cijelog teksta
Pretražujte i filtrirajte cijelu svoju biblioteku isječaka po jeziku, ključnoj riječi ili oznaci kako biste pronašli točno ono što vam treba za nekoliko sekundi.
Javno dijeljenje
Podijelite pojedinačne isječke ili zbirke putem javnih poveznica — primateljima nije potreban račun za pregled.
Pristup REST API-ju
Potpuni CRUD API s ugrađenom Swagger dokumentacijom omogućuje vam integraciju dohvaćanja isječaka u skripte, editore ili CI cjevovode.
SSO integracija
Povežite bilo kojeg OpenID Connect pružatelja kako biste omogućili jedinstvenu prijavu za timove koji već koriste centralizirano upravljanje identitetima.
Zašto pokrenuti ByteStash na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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