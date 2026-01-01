ByteStash je samostalno hostirana web aplikacija za pohranu, organiziranje i dijeljenje isječaka koda u jednoj pretraživoj biblioteci. Podržava desetke programskih jezika s potpunim isticanjem sintakse, omogućuje vam filtriranje po jeziku ili ključnoj riječi, prikvačivanje favorita za brzi pristup i javno dijeljenje isječaka bez potrebe za računima primatelja.

Za razliku od alata za isječke temeljenih na oblaku, ByteStash radi u potpunosti na vašoj vlastitoj infrastrukturi s laganom SQLite bazom podataka — nisu potrebne vanjske usluge. Dolazi s potpunim REST API-jem s Swagger dokumentacijom i opcionalnom OpenID Connect integracijom, što ga čini jednako prikladnim za samostalne programere i timove koji koriste centralizirano upravljanje identitetima.