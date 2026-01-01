Postavite Headroom instalacijom jednim klikom.
Proxy za kompresiju konteksta otvorenog koda koji smanjuje upotrebu tokena LLM-a za 60–95 % za AI agente i alate za kodiranje.
Odaberite VPS plan za Headroom
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Headroom
Headroom je middleware za kompresiju konteksta otvorenog koda za AI agente i aplikacije pokretane LLM-om. Postavljen kao transparentni proxy, nalazi se između vašeg agenta i bilo koje API krajnje točke kompatibilne s OpenAI-jem, automatski komprimirajući izlaze alata, zapise, RAG dijelove, datoteke i povijest razgovora — smanjujući upotrebu tokena za 60–95 % bez gubitka točnosti odgovora.
Headroom se izvorno integrira s Claude Codeom, Cursorom i drugim alatima kompatibilnim s MCP-om putem svog ugrađenog MCP poslužiteljskog sučelja. Samostalno hostiranje na vašem VPS-u eliminira izloženost podataka trećim stranama i daje vam potpunu kontrolu nad time na koji se AI pozadinski sustav vaši agenti povezuju.
Headroom ključne značajke
Masivne uštede tokena
Komprimira izlaze alata, zapisnike i povijest razgovora prije slanja u LLM, smanjujući upotrebu tokena za 60–95 % bez žrtvovanja točnosti.
Proxy bez kodiranja
Djeluje kao ugradbeni proxy između vašeg agenta i bilo kojeg API-ja kompatibilnog s OpenAI-jem — nisu potrebne promjene SDK-a za trenutačno spremanje tokena.
Deduplikacija konteksta
Automatski deduplicira zajednički kontekst preko Claudea, Codexa, Geminija i drugih agenata koji rade u istoj sesiji.
Podrška MCP poslužitelja
Izlaže alate za kompresiju kao MCP krajnje točke, integrirajući se nativno s Claude Codeom, Cursorom i bilo kojim MCP-kompatibilnim agentom za kodiranje.
Prilagođeno backend rutiranje
Preusmjerite zahtjeve na bilo koji pozadinski sustav kompatibilan s OpenAI-jem konfiguriranjem jedne varijable okruženja — nisu potrebne promjene koda agenta.
Zašto pokrenuti Headroom na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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