Headroom je middleware za kompresiju konteksta otvorenog koda za AI agente i aplikacije pokretane LLM-om. Postavljen kao transparentni proxy, nalazi se između vašeg agenta i bilo koje API krajnje točke kompatibilne s OpenAI-jem, automatski komprimirajući izlaze alata, zapise, RAG dijelove, datoteke i povijest razgovora — smanjujući upotrebu tokena za 60–95 % bez gubitka točnosti odgovora.

Headroom se izvorno integrira s Claude Codeom, Cursorom i drugim alatima kompatibilnim s MCP-om putem svog ugrađenog MCP poslužiteljskog sučelja. Samostalno hostiranje na vašem VPS-u eliminira izloženost podataka trećim stranama i daje vam potpunu kontrolu nad time na koji se AI pozadinski sustav vaši agenti povezuju.