Postavite Yao u jednom kliku.
Izvršno okruženje aplikacije otvorenog koda i okvir AI agenta za izradu web aplikacija i API-ja s JSON konfiguracijom.
Odaberite VPS plan za Yao
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Yao
Yao je cjelovito okruženje za izvršavanje aplikacija otvorenog koda koje programerima omogućuje izradu web aplikacija, REST API-ja i administratorskih nadzornih ploča pisanjem JSON i YAML konfiguracijskih datoteka umjesto pozadinskog koda. Izvorno niskokodna platforma, Yao v1.0 je evoluirao u platformu AI agenata s nativnom integracijom MCP-a (Model Context Protocol), orkestracijom više agenata i ugrađenim sučeljem za razgovor.
Za razliku od tradicionalnih okvira, Yao se isporučuje kao jedna Go binarna datoteka s ugrađenom SQLite bazom podataka, V8 JavaScript motorom za TypeScript hookove i sustavom korisničkog sučelja renderiranim na poslužitelju — čineći ga samostalnim okruženjem za izgradnju i pokretanje web aplikacija pokretanih umjetnom inteligencijom bez upravljanja zasebnim okruženjima za izvršavanje ili bazama podataka.
Yao ključne značajke
JSON API graditelj
Definirajte REST API krajnje točke, modele baze podataka i administratorske ploče u potpunosti u JSON/YAML konfiguracijskim datotekama, eliminirajući pozadinski boilerplate kod.
Orkestracija AI agenta
Nativna podrška za MCP i izvršavanje s više agenata omogućuju vam povezivanje AI alata, delegiranje zadataka podagentima i pokretanje paralelnih radnih procesa agenata iz jedne konfiguracije.
Ugrađeni V8 motor
Pokrenite TypeScript poslovnu logiku i hookove izravno unutar Yao-a koristeći ugrađeni V8 JavaScript runtime — nije potrebna instalacija Node.js-a.
Poslužiteljski renderiran UI
SUI Pages pruža sustav za renderiranje na strani poslužitelja temeljen na komponentama za izgradnju potpunih frontend sučelja bez zasebnog JavaScript okvira.
Ugrađeno vektorsko pretraživanje
Integrirano vektorsko pretraživanje, graf znanja i mogućnosti GraphRAG-a pokreću semantičko dohvaćanje dokumenata i značajke AI baze znanja.
Zašto pokrenuti Yao na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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