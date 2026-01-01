Yao je cjelovito okruženje za izvršavanje aplikacija otvorenog koda koje programerima omogućuje izradu web aplikacija, REST API-ja i administratorskih nadzornih ploča pisanjem JSON i YAML konfiguracijskih datoteka umjesto pozadinskog koda. Izvorno niskokodna platforma, Yao v1.0 je evoluirao u platformu AI agenata s nativnom integracijom MCP-a (Model Context Protocol), orkestracijom više agenata i ugrađenim sučeljem za razgovor.

Za razliku od tradicionalnih okvira, Yao se isporučuje kao jedna Go binarna datoteka s ugrađenom SQLite bazom podataka, V8 JavaScript motorom za TypeScript hookove i sustavom korisničkog sučelja renderiranim na poslužitelju — čineći ga samostalnim okruženjem za izgradnju i pokretanje web aplikacija pokretanih umjetnom inteligencijom bez upravljanja zasebnim okruženjima za izvršavanje ili bazama podataka.