Postavite Keycloak instalacijom jednim klikom.
Upravljanje identitetom i pristupom otvorenog koda poslovnog ranga uz podršku za SSO, OAuth2 i SAML.
Odaberite VPS plan za Keycloak
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Keycloak
Keycloak je provjerena platforma otvorenog koda za upravljanje identitetom i pristupom koju je razvio Red Hat i koja je prihvaćena u CNCF. Omogućuje jedinstvenu prijavu (single sign-on), višefaktorsku autentifikaciju, društvenu prijavu (social login), federaciju LDAP/Active Directoryja i kontrolu pristupa temeljenu na ulogama — eliminirajući potrebu za izgradnjom prilagođenih sustava za autentifikaciju za svaku aplikaciju koju implementirate.
Samostalno hostiranje Keycloaka na vlastitom VPS-u daje vam potpuno vlasništvo nad osjetljivim korisničkim vjerodajnicama i podacima o sesiji, izbjegavajući pritom cijene po korisniku za cloud IAM usluge. Ova implementacija koristi PostgreSQL za postojanost na razini produkcije, čineći ga prikladnim za osiguravanje stvarnih opterećenja od prvog dana.
Keycloak ključne značajke
Single Sign-On
Omogućite korisnicima da se autenticiraju jednom i pristupe svim povezanim aplikacijama bez ponovnog unosa vjerodajnica, čime se smanjuju prepreke i poboljšava sigurnost.
Višefaktorska autentifikacija
Dodajte OTP, WebAuthn i prilagođene autentifikatore bilo kojem tijeku prijave bez izmjene vaših aplikacija.
Posredovanje identiteta
Delegirajte autentifikaciju na Google, GitHub, Azure AD ili bilo kojeg OIDC/SAML pružatelja dok vaša korisnička baza podataka ostaje centralna.
Korisnička federacija
Sinkronizirajte i autentificirajte korisnike s postojećih LDAP ili Active Directory poslužitelja bez migracije direktorija.
Granularna autorizacija
Definirajte uloge, grupe i dozvole na razini resursa preko više izoliranih područja za višekorisničke implementacije.
Zašto pokrenuti Keycloak na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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