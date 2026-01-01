Keycloak je provjerena platforma otvorenog koda za upravljanje identitetom i pristupom koju je razvio Red Hat i koja je prihvaćena u CNCF. Omogućuje jedinstvenu prijavu (single sign-on), višefaktorsku autentifikaciju, društvenu prijavu (social login), federaciju LDAP/Active Directoryja i kontrolu pristupa temeljenu na ulogama — eliminirajući potrebu za izgradnjom prilagođenih sustava za autentifikaciju za svaku aplikaciju koju implementirate.

Samostalno hostiranje Keycloaka na vlastitom VPS-u daje vam potpuno vlasništvo nad osjetljivim korisničkim vjerodajnicama i podacima o sesiji, izbjegavajući pritom cijene po korisniku za cloud IAM usluge. Ova implementacija koristi PostgreSQL za postojanost na razini produkcije, čineći ga prikladnim za osiguravanje stvarnih opterećenja od prvog dana.