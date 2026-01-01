Do 69% popusta za Keycloak

Postavite Keycloak instalacijom jednim klikom.

Upravljanje identitetom i pristupom otvorenog koda poslovnog ranga uz podršku za SSO, OAuth2 i SAML.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Keycloak instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Keycloak

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Keycloak

Keycloak je provjerena platforma otvorenog koda za upravljanje identitetom i pristupom koju je razvio Red Hat i koja je prihvaćena u CNCF. Omogućuje jedinstvenu prijavu (single sign-on), višefaktorsku autentifikaciju, društvenu prijavu (social login), federaciju LDAP/Active Directoryja i kontrolu pristupa temeljenu na ulogama — eliminirajući potrebu za izgradnjom prilagođenih sustava za autentifikaciju za svaku aplikaciju koju implementirate.

Samostalno hostiranje Keycloaka na vlastitom VPS-u daje vam potpuno vlasništvo nad osjetljivim korisničkim vjerodajnicama i podacima o sesiji, izbjegavajući pritom cijene po korisniku za cloud IAM usluge. Ova implementacija koristi PostgreSQL za postojanost na razini produkcije, čineći ga prikladnim za osiguravanje stvarnih opterećenja od prvog dana.

Krenite
Što možete izgraditi uz {name}

Keycloak ključne značajke

Single Sign-On

Omogućite korisnicima da se autenticiraju jednom i pristupe svim povezanim aplikacijama bez ponovnog unosa vjerodajnica, čime se smanjuju prepreke i poboljšava sigurnost.

Višefaktorska autentifikacija

Dodajte OTP, WebAuthn i prilagođene autentifikatore bilo kojem tijeku prijave bez izmjene vaših aplikacija.

Posredovanje identiteta

Delegirajte autentifikaciju na Google, GitHub, Azure AD ili bilo kojeg OIDC/SAML pružatelja dok vaša korisnička baza podataka ostaje centralna.

Korisnička federacija

Sinkronizirajte i autentificirajte korisnike s postojećih LDAP ili Active Directory poslužitelja bez migracije direktorija.

Granularna autorizacija

Definirajte uloge, grupe i dozvole na razini resursa preko više izoliranih područja za višekorisničke implementacije.

Zašto pokrenuti Keycloak na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
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