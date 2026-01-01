Jelly-Clipper je web pratitelj otvorenog koda za Jellyfin koji svaki trenutak u vašoj medijskoj biblioteci pretvara u isječak koji se može dijeliti. Zalijepite URL Jellyfin videozapisa, odaberite početnu i završnu točku, i Jelly-Clipper stvara trajni isječak pohranjen uz vašu biblioteku i dostupan svakom autentificiranom Jellyfin korisniku na vašoj instanci.

Samostalno hostiranje Jelly-Clippera na VPS-u čuva isječke, preuzete izvorne datoteke i SQLite bazu podataka na infrastrukturi koju kontrolirate, bez prijenosa trećih strana, bez javnih usluga dijeljenja, i zakazani cron posao koji automatski oslobađa prostor za pohranu brisanjem keširanih originala starijih od vašeg prozora zadržavanja.