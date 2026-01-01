Postavite Jelly-Clipper jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Samostalno hostirana prateća aplikacija za Jellyfin koja stvara, dijeli i upravlja video isječcima iz vaše medijske biblioteke.
Odaberite VPS plan za Jelly-Clipper
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Jelly-Clipper
Jelly-Clipper je web pratitelj otvorenog koda za Jellyfin koji svaki trenutak u vašoj medijskoj biblioteci pretvara u isječak koji se može dijeliti. Zalijepite URL Jellyfin videozapisa, odaberite početnu i završnu točku, i Jelly-Clipper stvara trajni isječak pohranjen uz vašu biblioteku i dostupan svakom autentificiranom Jellyfin korisniku na vašoj instanci.
Samostalno hostiranje Jelly-Clippera na VPS-u čuva isječke, preuzete izvorne datoteke i SQLite bazu podataka na infrastrukturi koju kontrolirate, bez prijenosa trećih strana, bez javnih usluga dijeljenja, i zakazani cron posao koji automatski oslobađa prostor za pohranu brisanjem keširanih originala starijih od vašeg prozora zadržavanja.
Jelly-Clipper ključne značajke
Izrezivanje na temelju URL-a
Zalijepite URL Jellyfin videozapisa i definirajte početne i završne vremenske oznake za generiranje isječka bez napuštanja preglednika.
Jellyfin autentifikacija
Ponovno koristi Jellyfin korisničke račune tako da samo članovi vaše Jellyfin instance mogu pregledavati, stvarati ili upravljati isječcima.
Trajna biblioteka isječaka
Spremljeni isječci trajno se zadržavaju u svakom korisničkom profilu, s dijeljivim poveznicama dostupnima ostatku instance.
Pametno lokalno reproduciranje
Otkriva kada je izvorna medijska datoteka lokalno montirana i reproducira je izravno kako bi se preskočila nepotrebna preuzimanja ili transkodiranja.
Automatsko čišćenje
Konfigurabilni cron posao uklanja preuzete izvorne datoteke nakon razdoblja zadržavanja tako da volumen videozapisa ostaje pod kontrolom.
Zašto pokrenuti Jelly-Clipper na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
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