Mini QR je samostalni generator QR kodova izgrađen s Vue 3. Nadilazi osnovne crno-bijele kodove — možete prilagoditi uzorke točkica, stilove kutova, boje i okvire, a zatim izvesti rezultat kao PNG, JPG, SVG ili ASCII tekst. Ugrađeni skener prihvaća unos s kamere ili prijenos slika, a skupni način rada generira više kodova iz CSV datoteke u jednom prolazu.

Samostalno hostiranje Mini QR-a znači da vaši QR podaci — URL-ovi, vCard-ovi, WiFi vjerodajnice ili bilo koji prilagođeni sadržaj — nikada ne prolaze kroz uslugu treće strane. Aplikacija nema bazu podataka i nema račune, tako da nakon implementacije nema ničega za upravljanje.