Postavite Mini QR instalacijom jednim klikom.
Samostalno hostiran generator QR kodova s prilagođenim bojama, stilovima i izvozom u PNG, SVG ili ASCII.
Odaberite VPS plan za Mini QR
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Mini QR
Mini QR je samostalni generator QR kodova izgrađen s Vue 3. Nadilazi osnovne crno-bijele kodove — možete prilagoditi uzorke točkica, stilove kutova, boje i okvire, a zatim izvesti rezultat kao PNG, JPG, SVG ili ASCII tekst. Ugrađeni skener prihvaća unos s kamere ili prijenos slika, a skupni način rada generira više kodova iz CSV datoteke u jednom prolazu.
Samostalno hostiranje Mini QR-a znači da vaši QR podaci — URL-ovi, vCard-ovi, WiFi vjerodajnice ili bilo koji prilagođeni sadržaj — nikada ne prolaze kroz uslugu treće strane. Aplikacija nema bazu podataka i nema račune, tako da nakon implementacije nema ničega za upravljanje.
Mini QR ključne značajke
Prilagođeno QR stiliziranje
Prilagodite uzorke točkica, oblike kutova, boje i elemente okvira kako bi odgovarali bilo kojem brendu ili estetici — daleko izvan standardnih crno-bijelih kodova.
Višestruki formati izvoza
Preuzmite gotove kodove kao PNG, JPG, SVG ili ASCII/Unicode tekst, čuvajući izlaz kompatibilnim s bilo kojim daljnjim slučajem upotrebe.
Ugrađeni QR skener
Skenirajte QR kodove izravno u pregledniku putem kamere ili učitavanjem slike — nije potrebna zasebna aplikacija ili dodatak.
CSV skupno generiranje
Učitajte CSV datoteku za generiranje više QR kodova u jednom prolazu, korisno za etikete proizvoda, ulaznice za događaje ili ispis posjetnica.
Podatkovni predlošci
Unaprijed izrađeni obrasci za unos za URL-ove, e-poštu, vCard-ove, WiFi vjerodajnice i druge uobičajene formate čine kodiranje strukturiranih podataka brzim i bez grešaka.
Zašto pokrenuti Mini QR na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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