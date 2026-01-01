Prefect vam omogućuje da bilo koju Python funkciju pretvorite u zakazani, nadzirani i automatski ponovno pokretani tijek rada samo uz pomoć dekoratora. Za razliku od alata za orkestraciju koji se oslanjaju na YAML, Prefect zadržava tijekove rada kao običan Python kod — testabilan, verzijski kontroliran i implementabilan poput bilo kojeg drugog modula. Uključeno korisničko sučelje (UI) prikazuje status izvršavanja u stvarnom vremenu, zapise i povijest na razini zadataka za svako pokretanje.

Samostalno hostiranje Prefecta na vašem VPS-u eliminira naknade za izvršavanje u oblaku, daje vam neograničen broj pokretanja tijekova rada uz fiksne troškove infrastrukture i čuva osjetljive podatke cjevovoda — vjerodajnice, rezultate upita, zapise — u potpunosti na vašoj vlastitoj infrastrukturi bez ovisnosti o dobavljaču.