Postavite Prefect jednim klikom.
Moderna platforma za orkestraciju radnih tokova temeljena na Pythonu za izgradnju, zakazivanje i nadzor podatkovnih cjevovoda i zadataka automatizacije.
Odaberite VPS plan za Prefect
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Prefect
Prefect vam omogućuje da bilo koju Python funkciju pretvorite u zakazani, nadzirani i automatski ponovno pokretani tijek rada samo uz pomoć dekoratora. Za razliku od alata za orkestraciju koji se oslanjaju na YAML, Prefect zadržava tijekove rada kao običan Python kod — testabilan, verzijski kontroliran i implementabilan poput bilo kojeg drugog modula. Uključeno korisničko sučelje (UI) prikazuje status izvršavanja u stvarnom vremenu, zapise i povijest na razini zadataka za svako pokretanje.
Samostalno hostiranje Prefecta na vašem VPS-u eliminira naknade za izvršavanje u oblaku, daje vam neograničen broj pokretanja tijekova rada uz fiksne troškove infrastrukture i čuva osjetljive podatke cjevovoda — vjerodajnice, rezultate upita, zapise — u potpunosti na vašoj vlastitoj infrastrukturi bez ovisnosti o dobavljaču.
Prefect ključne značajke
Python-izvorni tijekovi rada
Ukrasite bilo koju Python funkciju s
@flow ili
@task kako biste dobili zakazivanje, ponovne pokušaje, keširanje i mogućnost promatranja — bez vlasničkog DSL-a za učenje.
Automatski ponovni pokušaji
Konfigurirajte eksponencijalno odgađanje i prilagođenu logiku ponovnog pokušaja po zadatku tako da se privremeni kvarovi u API-jima, bazama podataka ili mrežnim pozivima oporave bez ručne intervencije.
Praćenje u stvarnom vremenu
Ugrađeno korisničko sučelje prikazuje status zadataka uživo, dnevnike izvršavanja i povijest pokretanja tako da uvijek znate što se pokreće, što nije uspjelo i zašto.
Fleksibilno zakazivanje
Cron izrazi, okidači intervala i implementacije vođene događajima omogućuju vam pokretanje cjevovoda prema bilo kojem rasporedu ili kao odgovor na vanjske događaje.
Radni bazeni i radnici
Raspodijelite izvršavanje toka kroz više radnih procesa ili strojeva, skalirajući računalni kapacitet neovisno o poslužitelju za orkestraciju.
Zašto pokrenuti Prefect na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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