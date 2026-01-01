Joomla je zreo sustav za upravljanje sadržajem otvorenog koda s preko 100 milijuna preuzimanja, koji pokreće sve, od osobnih blogova i portala zajednice do poslovnih aplikacija i vladinih web stranica. Njegovo napredno upravljanje korisnicima, ugrađena višejezična podrška za više od 75 jezika i tisuće proširenja čine ga jednom od najfleksibilnijih dostupnih CMS platformi.

Samostalno hostiranje Joomle na vlastitom VPS-u daje vam namjenske resurse, potpunu kontrolu konfiguracije PHP-a i MySQL-a te bez ograničenja dijeljenog hostinga — tako da se vaša stranica skalira s vašom publikom bez nepredvidivih performansi ili naknada po posjetitelju.