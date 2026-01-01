Postavite Joomlu jednim klikom.
Snažan CMS otvorenog koda za izradu dinamičnih web stranica, portala i web aplikacija s višejezičnom podrškom.
Odaberite VPS plan za Joomla
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Joomla
Joomla je zreo sustav za upravljanje sadržajem otvorenog koda s preko 100 milijuna preuzimanja, koji pokreće sve, od osobnih blogova i portala zajednice do poslovnih aplikacija i vladinih web stranica. Njegovo napredno upravljanje korisnicima, ugrađena višejezična podrška za više od 75 jezika i tisuće proširenja čine ga jednom od najfleksibilnijih dostupnih CMS platformi.
Samostalno hostiranje Joomle na vlastitom VPS-u daje vam namjenske resurse, potpunu kontrolu konfiguracije PHP-a i MySQL-a te bez ograničenja dijeljenog hostinga — tako da se vaša stranica skalira s vašom publikom bez nepredvidivih performansi ili naknada po posjetitelju.
Joomla ključne značajke
Ugrađeno višejezično
Upravljajte sadržajem na više od 75 jezika izvorno — nisu potrebni dodaci trećih strana, što ga čini idealnim za međunarodne tvrtke i organizacije.
Napredna kontrola pristupa
Definirajte detaljne dozvole s više korisničkih grupa i razinama pristupa, omogućujući vam da precizno kontrolirate tko može stvarati, uređivati ili objavljivati sadržaj.
Tisuće proširenja
Proširite Joomlu s predlošcima, komponentama, modulima i dodacima iz direktorija Joomla proširenja kako biste dodali bilo koju funkcionalnost koju vaša stranica zahtijeva.
Ugrađeni SEO alati
Generirajte prijateljske URL-ove, meta opise i karte web-mjesta odmah po instalaciji kako biste poboljšali rangiranje na tražilicama bez dodatnih dodataka.
Verzioniranje sadržaja
Pratite svaku promjenu članaka i vratite se na bilo koju prethodnu verziju, štiteći svoj sadržaj od slučajnih uređivanja ili neželjenih revizija.
Zašto pokrenuti Joomla na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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