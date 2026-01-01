Do 69% popusta za PicoShare

Postavite PicoShare jednostavnom instalacijom jednim klikom.

Minimalističko samostalno hostano dijeljenje datoteka s vezama koje istječu, gostujućim prijenosima i bez ograničenja veličine datoteke.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite PicoShare jednostavnom instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za PicoShare

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz PicoShare

PicoShare je minimalistička usluga dijeljenja datoteka otvorenog koda, osmišljena da radi jednu stvar dobro: prenesite datoteku i podijelite vezu za izravno preuzimanje. Za razliku od cjelovitih platformi za pohranu u oblaku, PicoShare nema hijerarhiju mapa, nema više-korisničkih računa i nema kvota za pohranu — samo jednu zajedničku lozinku koja štiti administratorsko sučelje i čisti javni URL za svaku datoteku koju podijelite. Veze se mogu postaviti da isteknu nakon podesivog vremenskog razdoblja ili broja preuzimanja, a veze za gostujući prijenos omogućuju vanjskim suradnicima da predaju datoteke na vaš poslužitelj bez računa.

Samostalno hostiranje PicoShare-a na vašem VPS-u znači da su dijeljene datoteke pohranjene na vašoj vlastitoj infrastrukturi bez platforme treće strane između vas i vaših primatelja, i bez odbijanja datoteke zbog prevelike veličine.

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Što možete izgraditi uz {name}

PicoShare ključne značajke

Istječući linkovi za dijeljenje

Postavite da poveznice isteknu nakon određenog vremenskog razdoblja ili broja preuzimanja, tako da se dijeljene datoteke automatski uklone nakon što su poslužile svojoj svrsi.

Gostujući linkovi za učitavanje

Generirajte jednokratne ili višekratne veze za prijenos tako da vanjski suradnici mogu slati datoteke na vaš poslužitelj bez stvaranja računa ili pregledavanja vaših drugih datoteka.

Nema ograničenja veličine datoteke

PicoShare ne nameće ograničenja na veličinu ili vrstu datoteke, tako da možete dijeliti velike videozapise, slike diska ili arhive koje bi usluge u oblaku odbile.

Nula vanjskih ovisnosti

SQLite pohranjuje sve metapodatke lokalno — bez poslužitelja baze podataka, bez Redisa, bez pozadinskih radnika — čineći cijelu implementaciju jednim spremnikom.

Izravni URL-ovi za preuzimanje

Svaka dijeljena datoteka dobiva čistu, trajnu URL adresu za izravno preuzimanje, tako da je primatelji mogu preuzeti bez navigacije web sučeljem ili prijave.

Zašto pokrenuti PicoShare na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

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