PicoShare je minimalistička usluga dijeljenja datoteka otvorenog koda, osmišljena da radi jednu stvar dobro: prenesite datoteku i podijelite vezu za izravno preuzimanje. Za razliku od cjelovitih platformi za pohranu u oblaku, PicoShare nema hijerarhiju mapa, nema više-korisničkih računa i nema kvota za pohranu — samo jednu zajedničku lozinku koja štiti administratorsko sučelje i čisti javni URL za svaku datoteku koju podijelite. Veze se mogu postaviti da isteknu nakon podesivog vremenskog razdoblja ili broja preuzimanja, a veze za gostujući prijenos omogućuju vanjskim suradnicima da predaju datoteke na vaš poslužitelj bez računa.

Samostalno hostiranje PicoShare-a na vašem VPS-u znači da su dijeljene datoteke pohranjene na vašoj vlastitoj infrastrukturi bez platforme treće strane između vas i vaših primatelja, i bez odbijanja datoteke zbog prevelike veličine.