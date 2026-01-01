Postavite PicoShare jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Minimalističko samostalno hostano dijeljenje datoteka s vezama koje istječu, gostujućim prijenosima i bez ograničenja veličine datoteke.
Odaberite VPS plan za PicoShare
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.
Što možete izgraditi uz PicoShare
PicoShare je minimalistička usluga dijeljenja datoteka otvorenog koda, osmišljena da radi jednu stvar dobro: prenesite datoteku i podijelite vezu za izravno preuzimanje. Za razliku od cjelovitih platformi za pohranu u oblaku, PicoShare nema hijerarhiju mapa, nema više-korisničkih računa i nema kvota za pohranu — samo jednu zajedničku lozinku koja štiti administratorsko sučelje i čisti javni URL za svaku datoteku koju podijelite. Veze se mogu postaviti da isteknu nakon podesivog vremenskog razdoblja ili broja preuzimanja, a veze za gostujući prijenos omogućuju vanjskim suradnicima da predaju datoteke na vaš poslužitelj bez računa.
Samostalno hostiranje PicoShare-a na vašem VPS-u znači da su dijeljene datoteke pohranjene na vašoj vlastitoj infrastrukturi bez platforme treće strane između vas i vaših primatelja, i bez odbijanja datoteke zbog prevelike veličine.
PicoShare ključne značajke
Istječući linkovi za dijeljenje
Postavite da poveznice isteknu nakon određenog vremenskog razdoblja ili broja preuzimanja, tako da se dijeljene datoteke automatski uklone nakon što su poslužile svojoj svrsi.
Gostujući linkovi za učitavanje
Generirajte jednokratne ili višekratne veze za prijenos tako da vanjski suradnici mogu slati datoteke na vaš poslužitelj bez stvaranja računa ili pregledavanja vaših drugih datoteka.
Nema ograničenja veličine datoteke
PicoShare ne nameće ograničenja na veličinu ili vrstu datoteke, tako da možete dijeliti velike videozapise, slike diska ili arhive koje bi usluge u oblaku odbile.
Nula vanjskih ovisnosti
SQLite pohranjuje sve metapodatke lokalno — bez poslužitelja baze podataka, bez Redisa, bez pozadinskih radnika — čineći cijelu implementaciju jednim spremnikom.
Izravni URL-ovi za preuzimanje
Svaka dijeljena datoteka dobiva čistu, trajnu URL adresu za izravno preuzimanje, tako da je primatelji mogu preuzeti bez navigacije web sučeljem ili prijave.
Zašto pokrenuti PicoShare na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Preporučena lokacija servera:
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.
Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀
Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.
Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i zadivljen sam. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.
Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.
Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.
Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.
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