LakeFS je platforma otvorenog koda za verzioniranje podataka koja primjenjuje radne procese slične Gitu na podatkovna jezera. Omogućuje timovima stvaranje grana za izolirano eksperimentiranje s podacima, potvrđivanje ponovljivih snimaka i atomsko spajanje promjena — sve to bez dupliciranja podataka. LakeFS izvorno radi s AWS S3, Azure Blob Storage i Google Cloud Storage dok izlaže potpuno S3-kompatibilan API tako da postojeći alati ne zahtijevaju nikakve izmjene.

Samostalno hostiranje LakeFS-a na vašem VPS-u daje timovima za podatke i strojno učenje potpunu kontrolu nad njihovom infrastrukturom za verzioniranje podataka. Bilo da trebate ponovljive eksperimente strojnog učenja, sigurna okruženja za testiranje za ETL cjevovode ili mogućnost vraćanja lošeg unosa podataka, LakeFS donosi istu razinu pouzdanosti u podatkovne operacije kao što Git donosi u kod.