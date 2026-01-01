Postavite LakeFS instalacijom jednim klikom.
Kontrola verzija otvorenog koda nalik Gitu za vaše podatkovno jezero, koja donosi grananje i commitiranje u pohranu objekata.
Odaberite VPS plan za LakeFS
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz LakeFS
LakeFS je platforma otvorenog koda za verzioniranje podataka koja primjenjuje radne procese slične Gitu na podatkovna jezera. Omogućuje timovima stvaranje grana za izolirano eksperimentiranje s podacima, potvrđivanje ponovljivih snimaka i atomsko spajanje promjena — sve to bez dupliciranja podataka. LakeFS izvorno radi s AWS S3, Azure Blob Storage i Google Cloud Storage dok izlaže potpuno S3-kompatibilan API tako da postojeći alati ne zahtijevaju nikakve izmjene.
Samostalno hostiranje LakeFS-a na vašem VPS-u daje timovima za podatke i strojno učenje potpunu kontrolu nad njihovom infrastrukturom za verzioniranje podataka. Bilo da trebate ponovljive eksperimente strojnog učenja, sigurna okruženja za testiranje za ETL cjevovode ili mogućnost vraćanja lošeg unosa podataka, LakeFS donosi istu razinu pouzdanosti u podatkovne operacije kao što Git donosi u kod.
LakeFS ključne značajke
Grananje podataka slično Git-u
Stvorite izolirane podatkovne grane za eksperimentiranje ili fazu testiranja bez dupliciranja objekata, koristeći grananje bez kopiranja podržano samo metapodacima.
Ponovljive obveze
Izradite snimke podataka u bilo kojem trenutku kako bi se eksperimenti strojnog učenja i pokretanja cjevovoda mogli točno reproducirati iz poznatog stanja podataka.
Atomski spajanja
Atomski spojite podatkovne grane natrag u glavnu, osiguravajući da nizvodni potrošači uvijek vide dosljedan i potpun skup podataka.
S3-kompatibilan API
LakeFS izlaže potpuno S3-kompatibilnu krajnju točku, tako da se Spark, Pandas i drugi alati povezuju bez ikakvih promjena koda.
Vraćanje podataka
Trenutačno se vratite na bilo koji prethodni commit kako biste se oporavili od slučajnih brisanja ili lošeg unosa podataka u sekundama.
Zašto pokrenuti LakeFS na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
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