Appsmith je vodeća open-source low-code platforma koja omogućuje programerima izradu prilagođenih internih alata, administrativnih panela i nadzornih ploča u satima umjesto tjednima. Knjižnica widgeta s povlačenjem i ispuštanjem, izvorni konektori za više od 25 baza podataka i potpuna podrška za JavaScript za poslovnu logiku znače da možete isporučiti funkcionalne aplikacije bez izrade frontend-a od nule ili čekanja na inženjerske cikluse.

Samostalno hostanje Appsmith-a na vašem VPS-u drži vjerodajnice baze podataka, API ključeve i osjetljive poslovne podatke potpuno unutar vaše infrastrukture. Nema naknada po korisniku, podaci ne napuštaju vašu mrežu, a imate potpunu kontrolu nad politikama pristupa, strategijama sigurnosnih kopija i skaliranjem kako se vaš portfelj internih alata širi.