Postavite Appsmith instalacijom jednim klikom.
Otvorenog koda platforma s malo koda za izradu internih alata, administratorskih panela i nadzornih ploča uz brzinu povlačenja i ispuštanja.
Odaberite VPS plan za Appsmith
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Appsmith
Appsmith je vodeća open-source low-code platforma koja omogućuje programerima izradu prilagođenih internih alata, administrativnih panela i nadzornih ploča u satima umjesto tjednima. Knjižnica widgeta s povlačenjem i ispuštanjem, izvorni konektori za više od 25 baza podataka i potpuna podrška za JavaScript za poslovnu logiku znače da možete isporučiti funkcionalne aplikacije bez izrade frontend-a od nule ili čekanja na inženjerske cikluse.
Samostalno hostanje Appsmith-a na vašem VPS-u drži vjerodajnice baze podataka, API ključeve i osjetljive poslovne podatke potpuno unutar vaše infrastrukture. Nema naknada po korisniku, podaci ne napuštaju vašu mrežu, a imate potpunu kontrolu nad politikama pristupa, strategijama sigurnosnih kopija i skaliranjem kako se vaš portfelj internih alata širi.
Appsmith ključne značajke
Vizualni Drag-and-drop alat za izradu
Sastavite sučelja od više od 45 unaprijed izgrađenih widgeta uključujući tablice, grafikone, obrasce i karte, tako da programeri mogu proizvoditi dotjerane interne alate bez pisanja frontend koda.
25+ konektora za baze podataka
Povežite se izvorno s PostgreSQL-om, MySQL-om, MongoDB-om, Elasticsearch-om i drugim, plus bilo kojim REST ili GraphQL API-jem, dajući vam izravan pristup cijelom vašem podatkovnom stogu s jedne platforme.
JavaScript poslovna logika
Napišite prilagođeni JavaScript uz vizualne komponente za rukovanje složenim transformacijama podataka, uvjetnom logikom i višestupanjskim radnim procesima koje alati bez koda ne mogu izraziti.
Kontrola verzija temeljena na Gitu
Pratite promjene u kodu aplikacije u Gitu, omogućujući pregled koda, vraćanje na prethodne verzije i suradničke razvojne procese koji donose disciplinu softverskog inženjerstva u interne alate.
Kontrola pristupa temeljena na ulogama
Dodijelite detaljne dozvole na razini aplikacije, stranice i widgeta kako bi pravi ljudi mogli pregledavati ili uređivati svaki alat bez izlaganja osjetljivih operacija cijeloj organizaciji.
Zašto pokrenuti Appsmith na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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