Postavite Reiverr instalacijom jednim klikom.
Jedinstveno sučelje prilagođeno TV-u za Jellyfin, TMDB, Sonarr i Radarr koje zamjenjuje otkrivanje u stilu Overseerra.
Odaberite VPS plan za Reiverr
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Reiverr
Reiverr je open-source front-end koji kombinira otkrivanje medija, zahtijevanje i reprodukciju u jedno sučelje prilagođeno TV-u. Umjesto skakanja između Jellyfina, TMDB-a, Sonarra i Radarra, korisnici pregledavaju popularne naslove, dobivaju personalizirane preporuke, zahtijevaju sadržaj koji nedostaje i streamaju ono što je već u njihovoj biblioteci — sve iz jedne aplikacije optimizirane za daljinske upravljače i 10-foot UI-je.
Samostalno hostiranje Reiverra na vlastitom VPS-u drži svaki povezani API ključ, povijest gledanja i zapisnik zahtjeva pod vašom kontrolom. Arhitektura temeljena na dodacima omogućuje vam dodavanje novih izvora streaminga bez mijenjanja jezgre, a isti backend može pokretati i web aplikaciju i izvornu verziju na Samsung Tizen pametnim televizorima.
Reiverr ključne značajke
TMDB otkrivanje
Pregledajte popularne filmove i serije, personalizirane preporuke, glumačku postavu, ocjene i najave, koje pokreće The Movie Database.
Jellyfin reprodukcija
Streamajte sadržaj koji se već nalazi u vašoj Jellyfin biblioteci izravno unutar Reiverra bez prebacivanja aplikacija ili sesija.
Sonarr i Radarr zahtjevi
Pošaljite naslove koji nedostaju izravno u Sonarr ili Radarr za automatsko preuzimanje i uvoz u biblioteku bez otvaranja bilo kojeg korisničkog sučelja.
TV-prvo sučelje
Navigacija prilagođena daljinskom upravljaču, velika tipografija i isticanje fokusa, dizajnirano od temelja za pametne televizore i set-top box uređaje.
Arhitektura dodataka
Ubacite dodatne dodatke za reprodukciju ili izvorne dodatke u montiranu mapu dodataka kako biste proširili Reiverr bez ponovne izgradnje slike.
Tizen Smart TV izrada
Povežite hostani backend sa službenom Tizen verzijom kako biste instalirali Reiverr kao nativnu aplikaciju na Samsung pametnim televizorima.
Zašto pokrenuti Reiverr na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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