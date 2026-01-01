Reiverr je open-source front-end koji kombinira otkrivanje medija, zahtijevanje i reprodukciju u jedno sučelje prilagođeno TV-u. Umjesto skakanja između Jellyfina, TMDB-a, Sonarra i Radarra, korisnici pregledavaju popularne naslove, dobivaju personalizirane preporuke, zahtijevaju sadržaj koji nedostaje i streamaju ono što je već u njihovoj biblioteci — sve iz jedne aplikacije optimizirane za daljinske upravljače i 10-foot UI-je.

Samostalno hostiranje Reiverra na vlastitom VPS-u drži svaki povezani API ključ, povijest gledanja i zapisnik zahtjeva pod vašom kontrolom. Arhitektura temeljena na dodacima omogućuje vam dodavanje novih izvora streaminga bez mijenjanja jezgre, a isti backend može pokretati i web aplikaciju i izvornu verziju na Samsung Tizen pametnim televizorima.